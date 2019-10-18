PUBG son güncelleme ile hafif tuzak kurmuş gibi

PUBG Mobile 15 Ekim 2019 günü yaptığı güncelleme sonrasında baştan aşağı değişti diyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda başarılı bulduk. Görsel showları ön plana çıkarmış. Fakat beğenmediğimiz bir nokta var. Bu güncelleme ile para tuzağı kurulmuş gibi gözüküyor.

PUBG Mobile’a bir sefer paralı üyelik aldığınızda 100 RP’ye ulaştığınızda bir sonraki ay için UC biriktirebiliyorsunuz. Tabi herhangi bir UC harcamamanız gerekiyor. Önceki güncellemede UC harcamadan bir sezon geçirebiliyordunuz. Fakat son güncelleme sonrasında oyun size ücretsiz bir kutu verdikten sonra siz bu kutuyu açıyorsunuz ve hemen altında tekrar butonu çıkıyor. Önceki güncellemeye alıştığımız için direk olarak kutuyu paralı olarak açıyorsunuz. 120 UC boş yere gidiyor diyebiliriz.

Tencent şirketi UC harcayacağınız kutuları açmak için size ekstradan soru sormuyor. Keşke bu güncelleme ile 120UC değerinde bir harcama yaparak kutuyu açmak istiyor musunuz diye sorsaydı çok güzel olacaktı.

Sanki bu olay bize tuzak gibi geldi.