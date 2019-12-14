PUBG sohbet geçmişi temizleme artık yok

PUBG Mobile’da sohbet geçmişi nasıl temizlenir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere PUBG Mobile oyunu üzerinden arkadaşlarınız ile sohbet yapabilmektesiniz.Geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeden önce sohbet ettikten sonra oyundan çıkıp tekrar giriş yaptığınızda otomatik olarak sohbetleriniz temizleniyordu.

Fakat gelen son güncelleme ile maalesef bu özellik devre dışı kalmış. Oyuna girip çıksanız bile sohbet geçmişiniz gözükmektedir. Tam olarak ölçüm yapmadık fakat 1 gün önceki yazışmalarınız sırayla siliniyor. Yani komple geçmişiniz kalmıyor. Süre geçtikçe eskiden yeniye doğru silinmektedir.

İnternette baktık hemen bazı ek uygulama ile sohbetleri silen tarzda 3.parti uygulamar çıkmış. Fakat bunların hiçbiri işe yaramamaktadır.