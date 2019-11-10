PUBG popülerlik gizleme (Resimli anlatım)

PUBG Mobile oyununda popülerlik sistemi bulunmaktadır. Sizi beğenen kişiler size oyunda beğendiğin ifade eden hediye simgeler göndermektedir. 5 farklı popülerlik gönderme seçeneği bulunuyor.

Başka bir PUBG oyuncusu sizin popülerlik listesine bakım size kimlerin beğeni gönderdiğini ayrıntılı olarak görebilmektedir. Eğer sizin popülerlik bilgilerinizi saklamak istiyorsanız bu yazımızda size PUBG popülerlik gizleme nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istedik. Bunu resimli yaparak daha rahat bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1.Adım

İlk olarak lobi bölümüne gelip sağ üst tarafta bulunan profil fotoğrafınıza tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gibi bir menü açılacaktır. Siz burada “Düzenle” butonuna basacaksınız. Fotoğrafta da ok işareti ile gösterdik.

Düzenle butonuna bastıktan sonra sizin kişisel bir sayfanız açılacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ufak sayfaya ulaşacaksınız.

2.Adım

Açılan ekranda ilk olarak sağ menüde bulunan bağlantılar butonun basınız.

Bağlantılar butonuna bastıktan sonra yukarıdaki resimde görünen “Ayrıntılar” ve “Başkaların bağlantıları görmesine izin ver” seçeneklerini kapat demeniz yeterli olacaktır. PUBG popülerlik açmak istediğinizde ise tekrardan aynı adımları uygulamanız gerekmektedir.

Bu işlemlerden sonra artık hiç kimse bilgilerinize erişemeyecektir. Listenizde bulunan arkadaşlarda göremeyeceğini hatırlatalım.