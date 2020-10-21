PUBG Mobile’da nasıl seri oynanır?

PUBG Mobile’da oyunda birçok kişi seri oynayanlara denk gelmiştir. Siz düşman ile karşı karşıya kaldığınızda karşınızdaki kişi hem zıplayıp, hem yönünü çevirim aynı anda ateş edebiliyorsa bu oyuncu bilgisayar ile oynamaktadır. Aslında bu oyuncuların hepsi bilgisayar ile oynuyor demek yanlış olabilir. Yüzde 90 oranında bilgisayar ile oynamaktadırlar. Bilgisayar ile girenler eşleştirme atlatma hilesi yapmaktadır. Normal şartlarda PC ile giren oyuncuların emülatör grubunda oynaması gerekiyor. Lakin bu oyuncuların telefonlar ile oynayanların grubunda olmaları adaleti bozmaktadır.

Geriye kalan yüzde 10’luk grubun yüzde 5’i ise üç parmak oynamaktadır. 3 parmak ile oynamak oldukça zor ve alışması da oldukça uzun süren bir yöntemdir. 3 parmak ile oynamak istiyorsanız youtube’da bir sürü video bulunmaktadır.

Diğer kalan yüzde 5’lik kısım ise aşağıdaki sistemi kullanmaktadır.

Yukarıdaki sistem PC ile oynuyormuş rahatlığı sunmaktadır. Normal oyunculara göre oldukça daha avantajlı duruma geçiyorsunuz. Nişan alma ve refleksler daha hızlı gerçekleşmektedir. Yukarıdaki sisteme 300 TL civarlarında para ödeyerek sahip olabilirsiniz. Bluetooth eşleşmesi ile bu cihaz oyun tutkunları arasında oldukça popüler.