PUBG Mobile’a Mosin Nagant keskin nişancı tüfeği geldi

PUBG Mobile oyununa bu sezon güzel bir güncelleme geldi. Büyük bir güncelleme sonrasında güzel bir keskin nişancı tüfeği geldi. Mosin Nagant isimli keskin nişancı tüfeğini oyunda ilk görenler ilk başta şaşırıyor. Bu silah hakkında ufak bir bilgi vermek istedik.

Bu Mosin Nagant Rus yapımı bir kurmalı keskin nişancı tüfeğidir. 1891 yılında yapılan bu tüfek 1. Dünya savaşı ve II. Dünya savaşında kullanılmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Ruslar, Türklerin kullandığı Winchester tüfeklerine karşı olan zayıflıklarını gidermeyi düşünmeye başladılar. 13 senelik çalışmalar sonucunda bu tüfek ortaya çıkmıştır. Daha sonraları Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı’nda Millet Meclisi’ne bu tüfekten birkaç yüz bin tane hibe olarak vermiştir.