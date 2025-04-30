PUBG Mobile için hangi telefonu almalıyım?

PUBG Mobile gibi yüksek performans gerektiren bir oyunu akıcı ve sorunsuz bir şekilde oynamak için güçlü bir işlemci, yüksek yenileme hızına sahip ekran, iyi bir soğutma sistemi ve yeterli batarya kapasitesine sahip bir telefon seçmek önemlidir. 2025 yılı itibarıyla, PUBG Mobile için optimize edilmiş, 90 FPS ve üstü destekleyen en iyi üç telefon önerisi şu şekildedir:

Asus ROG Phone 9 Pro

Neden Uygun? Asus ROG Phone 9 Pro, oyun odaklı bir telefon olarak Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle üstün performans sunar. 185Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekran, PUBG Mobile’da akıcı görseller sağlar. 24GB RAM ve 1TB depolama seçeneği, oyunların hızlı yüklenmesini ve çoklu görevleri destekler. Gelişmiş soğutma sistemi, uzun oyun seanslarında performansı korur. 5,800mAh batarya, uzun süreli oyun keyfi sunar ve AirTrigger düğmeleri gibi oyun odaklı özellikler rekabet avantajı sağlar.

Artılar: Yüksek yenileme hızı, oyun odaklı özellikler (ultrasonik tetikleyici düğmeler, özelleştirilebilir AniMe Vision LED’ler), mükemmel soğutma.

Eksiler: Fiyatı yüksek, kamera performansı diğer amiral gemilerine göre daha zayıf.

Fiyat: Yaklaşık $1,000-$1,200 (bölgeye göre değişir).

Samsung Galaxy S25 Ultra

Neden Uygun? Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle donatılan Galaxy S25 Ultra, PUBG Mobile’ı 90 FPS ve üstü ayarlarda sorunsuz çalıştırır. 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunar, bu da dış mekanlarda bile net görseller sağlar. 5,000mAh batarya, 30 saatten fazla karma kullanım ve uzun oyun seansları için idealdir. Game Launcher yazılımı, bildirim engelleme ve performans optimizasyonu gibi özelliklerle oyun deneyimini iyileştirir.

Artılar: Çok yönlü kullanım (kamera, S Pen, günlük kullanım), büyük ve canlı ekran, uzun batarya ömrü.

Eksiler: Fiyatı yüksek, özel oyun odaklı özellikler (tetikleyici düğmeler gibi) bulunmuyor.

Fiyat: Yaklaşık $1,200-$1,400.

RedMagic 10 Pro

Neden Uygun? RedMagic 10 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç AMOLED ekranıyla PUBG Mobile için mükemmel bir bütçe dostu alternatiftir. 7,050mAh dev batarya, uzun oyun seansları için idealdir ve aktif soğutma sistemi performansı sabit tutar. Oyun odaklı yazılımı (Game Space), dokunma hassasiyeti ayarı ve performans izleme gibi özellikler sunar. Fiyat-performans oranıyla öne çıkar.

Artılar: Uygun fiyat, büyük batarya, güçlü soğutma sistemi.

Eksiler: Kablosuz şarj desteği yok, kamera performansı vasat.

Fiyat: Yaklaşık $600-$800.

Önemli Notlar:

90 FPS ve Üstü için Gereksinimler: PUBG Mobile’da 90 FPS veya 120 FPS (Ultra Extreme) oynayabilmek için telefonun ekran yenileme hızının en az 90Hz olması ve oyunun bu ayarları desteklemesi gerekir. Yukarıdaki telefonların tümü bu özelliği destekler. Ayarları etkinleştirmek için: PUBG Mobile’ı açın > Ayarlar > Grafik ve Ses > Kare Hızı bölümünde “Extreme” veya “Ultra Extreme” seçeneğini seçin.

Seçim Kriterleri: Eğer sadece oyun odaklı bir cihaz istiyorsanız, Asus ROG Phone 9 Pro veya RedMagic 10 Pro daha iyi bir seçimdir. Ancak, kamera, günlük kullanım ve çok yönlülük de önemliyse, Samsung Galaxy S25 Ultra daha uygun olacaktır.

Bütçe: RedMagic 10 Pro, daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için idealdir.