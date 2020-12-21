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PUBG Mobile en iyi grafik ayarları hangisi?

tarafından 21 Aralık 2020 Tarihinde eklendi

PUBG Mobile oyununda grafik ayarları telefonunuzun performansına göre değişmektedir. Son gelen güncellemeler ile artık PUBG Mobile akıcı bir oyun oynamak istiyorsanız üst segment bir telefon ihtiyacınız doğmaktadır.

Eğer üst segment bir telefonunuz varsa ilk olarak oyuna girdiğinizde otomatik olarak grafik ayarlarını seçecektir. Genel olarak grafik ayarları HD ve Yüksek olarak seçilmektedir. Bu ayarlar ile normal olarak oyunu oynayabilirsiniz.

Eğer daha iyi grafik ayarlarında oyun zevki yaşamak istiyorsanız sizlere bir önerimiz olacaktır. PUBG oyununda “Ayarlar” sekmesine girdiğinizde “Grafik” bölümüne geçiş yapınız.

Yukarıda gözüktüğü gibi “Grafik” bölümünde “Akıcı” kare hızı olarak ise “Aşırı” seçiniz.

Bu ayarları yaptıktan sonra oyuna girdiğinizde inanılmaz derecede görüntüler daha net olduğunu ve hızlı aktığını göreceksiniz. Ayrıca oyun ışığı da oldukça iyi seviyeye gelecektir.

Bu grafik ayarlarında oyuna alıştığınızda artık eski grafik ayarlarına dönmek istemeyeceksiniz. Tabi bu PUBG Mobile grafik ayarlarında oynadığınız zaman çok hızlı bir pil tüketimi ve ısınma sorunu çekebilirsiniz.

 

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