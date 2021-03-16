PUBG Mobile çok fazla yer kaplamaya başladı

PUBG Mobile son güncelleme ile birçok yenilik getirdi. Fakat gelen yenilikler ile kullanıcılar problemler yaşamaya başladı.

Her yeni sezon gelen kapsamlı güncelleme sonrasında depolama sorunları ortaya çıkmaya başladı. Google Play Store’a girdiğiniz zaman yorumları okuduğunuzda genel olarak hep depolama sorunu oluşmaya başladığı, yer açmak için telefonlardaki bütün oyunları silmek zorunda kalan kişilerin yazılarını görebilirsiniz.

Teknoscrool.com olarak bizde uzun zamandır PUBG Mobile oynuyoruz. Telefonumuz Pocophone F1 ve bizde depolama sınırına doğru gidiyoruz.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi 6 GB’lık depolama alanına ulaştı. Tahminle birkaç sezon sonra dahili depolama hafızası 8 GB olanlar sorun yaşamaya başlayacak.

Bu arada oyuna girdiğinizde uçağa binmeden önce bekleme alanında 100 kişinin elinde silah olup eğlence için atış yapması gereksiz bir güncelleme olmuş. Kulakları rahatsız edece seviye de bir gürültü var. Hatırlarsanız daha önceki sezonlarda kuş sesleri çok rahatsız ediyordu. Aynı sorun tekrar baş gösterdi.