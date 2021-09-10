PUBG Mobile Arena bölümüne düzenleme şart

PUBG Mobile oyunu her sezon kendini geliştirmeyi çok iyi biliyor. Yapımcı şirket Tencent oldukça başarılı bir şirket.

Bildiğiniz üzere PUBG Mobile oyunun birden fazla harita ve etkinlik bulunmaktadır. Etkinlik aktiviteleri arasında en çok tercih edilen oyun ise kesinlikle ARENA bölümüdür. 4 X 4 olarak oynanan bölümde herkes istediği silahı kullanmaktadır. Tabi AVW ile M-249 hariçtir. Arena bölümünde adam öldürdükçe ve galip geldikçe seçtiğiniz silahların eklentilerini alabiliyorsunuz. Seviye atladıkça kullandığınız silahın tüm eklentilerini açabilirsiniz.

Tabi bu Arena bölümün bir dezavantajı bulunuyor. örnek vermek gerekirse kırmızı takım fark yiyip yenilmeye başlayınca hemen oyunda çıkma durumları yaşanıyor.

Yüzde 70 oranında yenilen takımların oyuncuları teker teker çıkarak oyunun zevki kaçmaktadır.

Yapımcı şirket Tencent bu olaya çözüm bulması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse arka arkaya Arena bölümünden 3 kez çıkan oyuncuya 15 dakika bekleme cezası verilmesi lazım.

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