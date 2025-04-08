PS4 kolu ve DS4 Hz farkları nedir?

PS4 kolu dediğinde genelde DualShock 4 (DS4) kastedilir, çünkü bu PlayStation 4’ün standart kontrol cihazıdır. Soruda “PS4 kolu ve DS4 Hz farkları” diye bir ayrım yapılmış gibi görünüyor, ancak bu muhtemelen bir terminoloji karışıklığından kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle, DualShock 4’ün farklı bağlantı türleri (USB ve Bluetooth) arasındaki Hz (polling rate) farklarını kastediyorsun. Bu durumda, konuyu DS4’ün teknik özellikleri üzerinden açıklayayım.

DualShock 4 ve Polling Rate (Hz) Farkları

DualShock 4, PS4 ile kullanılan resmi kontrol cihazıdır ve hem kablolu (USB) hem de kablosuz (Bluetooth) bağlantı seçenekleri sunar. “Hz” burada kontrol cihazının veri gönderme sıklığını (polling rate) ifade eder; yani saniyede kaç kez (input) bilgisi konsola iletildiği. Bu, tepki süresi (input lag) açısından önemli bir faktördür. Şimdi farklara bakalım:

1. Bluetooth (Kablosuz) Bağlantı

Polling Rate: DualShock 4, Bluetooth ile bağlandığında genellikle 250 Hz ‘lik bir veri iletim hızına sahiptir. Bu, saniyede 250 kez veri gönderdiği anlamına gelir, yani her 4 ms’de bir (1000 ÷ 250 = 4 ms).

Avantajları: PS4 üzerinde doğal olarak optimize edilmiştir ve genellikle düşük gecikme (input lag) sunar. Ölçümlere göre, Bluetooth modunda ortalama gecikme 2-4 ms civarındadır (oyuna ve çevre koşullarına bağlı olarak).

Dezavantajları: Kablosuz bağlantı olduğu için çevresel parazitler (örneğin, diğer Bluetooth cihazları) veya birden fazla kontrol cihazı bağlandığında performans biraz etkilenebilir.

2. USB (Kablolu) Bağlantı

Polling Rate: USB ile bağlandığında da DS4’ün polling rate’i 250 Hz olarak kalır (bazı durumlarda 125 Hz’e düşebilir, ancak standart 250 Hz’dir). Yani burada Bluetooth ile aynı sıklıkta veri iletimi söz konusu.

Avantajları: USB, teorik olarak daha sabit bir bağlantı sunar ve parazitlerden etkilenmez. Ayrıca, ses (kulaklık jakı üzerinden) ve veri aktarımı için daha fazla bant genişliği sağlar.

Dezavantajları: İlginç bir şekilde, DS4’ün USB bağlantısı ilk modellerde (CUH-ZCT1) yalnızca şarj ve eşleştirme için tasarlanmıştı; veri iletimi Bluetooth üzerinden yapılıyordu. Yeni modellerde (CUH-ZCT2, yani V2) USB üzerinden veri iletimi eklendi, ancak polling rate artırılmadı. Bu yüzden, kablolu kullanımda beklenen “düşük gecikme avantajı” pek fark edilmez ve hatta bazı testlerde Bluetooth’tan daha yüksek input lag (4-6 ms) ölçülmüştür.

V1 ve V2 Arasındaki Fark

V1 (CUH-ZCT1): USB yalnızca şarj içindi, veri iletimi hep Bluetooth üzerinden gerçekleşiyordu. Bu durumda Hz farkı değil, bağlantı yöntemi farkı vardı.



V2 (CUH-ZCT2): 2016’dan sonra çıkan bu modelde USB üzerinden veri iletimi eklendi. Ancak polling rate hâlâ 250 Hz ile sınırlı kaldı. Yani teorik olarak kablolu bağlantı daha hızlı olabilirdi, ama Sony bu potansiyeli tam kullanmadı.

Sonuç: Hz Farkı Var mı?

DS4’ün kendi içinde “PS4 kolu” olarak baktığımızda, Bluetooth ve USB arasında polling rate (Hz) açısından genellikle bir fark yok ; ikisi de 250 Hz’de çalışıyor. Ancak gerçek dünyada: