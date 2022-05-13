Programsız RAM MHz’ine Bakma

RAM denilince akla ilk boyutu gelse de en az boyutu kadar frekansı da önemlidir. Öyle ki bazı işlemlerde büyük oranda fark görülebilir. Özellikle oyun performansında %5 ila %10 arasında performans artışı bile söz konusu. Bilgisayarınızdaki RAM’in frekansını ölçmek için birçok yöntem bulunmakta fakat biz bu yazımızda size en basiti ve programsız olanı göstereceğiz. Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca öğrenebilirsiniz.

1) Sol altta bulunan arama simgesine tıklıyoruz ve “cmd” diye arıyoruz. Komut istemi adlı uygulamaya tıklıyoruz.

2) Aşağıda verdiğimiz kodu yazıyoruz ve enter’a basıyoruz., direkt olarak kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

wmic memorychip get speed

Sizde de yukarıdaki gibi değer çıkacaktır. Speed’in altında yazan rakam RAM’inizin frekans değeridir.

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