Bilim ve Teknoloji

Programsız RAM MHz’ine Bakma

Windows 10 Ram Hızına Bakma 2022

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar13 Mayıs 2022
0 Bir dakikadan az

RAM denilince akla ilk boyutu gelse de en az boyutu kadar frekansı da önemlidir. Öyle ki bazı işlemlerde büyük oranda fark görülebilir. Özellikle oyun performansında %5 ila %10 arasında performans artışı bile söz konusu. Bilgisayarınızdaki RAM’in frekansını ölçmek için birçok yöntem bulunmakta fakat biz bu yazımızda size en basiti ve programsız olanı göstereceğiz. Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca öğrenebilirsiniz.

1) Sol altta bulunan arama simgesine tıklıyoruz ve “cmd” diye arıyoruz. Komut istemi adlı uygulamaya tıklıyoruz.

2) Aşağıda verdiğimiz kodu yazıyoruz ve enter’a basıyoruz., direkt olarak kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

wmic memorychip get speed

Sizde de yukarıdaki gibi değer çıkacaktır. Speed’in altında yazan rakam RAM’inizin frekans değeridir.

Eğer takıldığınız bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar13 Mayıs 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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