Bilim ve Teknoloji
Pova 7 ultra pubg mobile kaç fps veriyor?
Tecno Pova 7 Ultra 5G yabancı web siteleri ve testlerde PUBG Mobile için Ultra Smooth grafiklerde 120 FPS destekliyor ve bu oranda çalışıyor.
Ana Bulgular (Yabancı Kaynaklar):
- Resmi Destek: Tecno’nun global sitesinde “120 FPS PUBG” olarak belirtiliyor; Hyper Gaming Engine ile optimize edilmiş, Dimensity 8350 Ultimate işlemci + 144Hz AMOLED ekran kombinasyonu.
- Test Videoları (YouTube):
TestAyarlarOrtalama FPSStabilite/DüşüşIsınmaSyedhindiytUltra Smooth + 120 FPS~119 FPS (peak 120)Çatışmalarda stabil, aşırı ısınmada 18 FPS’e drop (nadir); lag yokNormal ısınma, 12-layer VC soğutma etkiliDiğer testler (ör. full gameplay)Smooth 120 FPS120 FPS kilitliStabil, minimal dropHafif sıcaklık artışı
- İncelemeler:
- Gizguide (Philippines): Smooth + 120 FPS akıcı; HDR + Ultra (90 FPS) de sorunsuz. Isınma var ama rahatsız edici değil; resmi PMSL SEA gaming phone.
- Adobotech: 120 FPS Frame Dominator ile ultra-smooth, minimal drop; 3°C daha soğuk tutan Hyper Cooling System ile uzun oyunlarda stabil.
- GSMArena Specs: Dimensity 8350 Ultimate (4nm), 12GB RAM, 6000mAh batarya, 144Hz ekran – gaming odaklı.
Yoğun çatışmalarda veya uzun sürelerde (30+ dk) 90-110 FPS’e hafif düşüş olabiliyor, ama genel olarak “ultra-smooth 120 FPS” övülüyor.