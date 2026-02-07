Bilim ve Teknoloji

Pova 7 ultra pubg mobile kaç fps veriyor?

Tecno Pova 7 Ultra 5G yabancı web siteleri ve testlerde PUBG Mobile için Ultra Smooth grafiklerde 120 FPS destekliyor ve bu oranda çalışıyor.

Ana Bulgular (Yabancı Kaynaklar):

  • Resmi Destek: Tecno’nun global sitesinde “120 FPS PUBG” olarak belirtiliyor; Hyper Gaming Engine ile optimize edilmiş, Dimensity 8350 Ultimate işlemci + 144Hz AMOLED ekran kombinasyonu.
  • Test Videoları (YouTube):
    Test
    Ayarlar
    Ortalama FPS
    Stabilite/Düşüş
    Isınma
    Syedhindiyt
    Ultra Smooth + 120 FPS
    ~119 FPS (peak 120)
    Çatışmalarda stabil, aşırı ısınmada 18 FPS’e drop (nadir); lag yok
    Normal ısınma, 12-layer VC soğutma etkili
    Diğer testler (ör. full gameplay)
    Smooth 120 FPS
    120 FPS kilitli
    Stabil, minimal drop
    Hafif sıcaklık artışı
  • İncelemeler:
    • Gizguide (Philippines): Smooth + 120 FPS akıcı; HDR + Ultra (90 FPS) de sorunsuz. Isınma var ama rahatsız edici değil; resmi PMSL SEA gaming phone.
    • Adobotech: 120 FPS Frame Dominator ile ultra-smooth, minimal drop; 3°C daha soğuk tutan Hyper Cooling System ile uzun oyunlarda stabil.
    • GSMArena Specs: Dimensity 8350 Ultimate (4nm), 12GB RAM, 6000mAh batarya, 144Hz ekran – gaming odaklı.

Yoğun çatışmalarda veya uzun sürelerde (30+ dk) 90-110 FPS’e hafif düşüş olabiliyor, ama genel olarak “ultra-smooth 120 FPS” övülüyor.

