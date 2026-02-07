Poco X7 Pro ve Infinix Note 50 Pro Plus farkları neler?

Poco X7 Pro ve Infinix Note 50 Pro Plus (veya Note 50 Pro+ 5G) arasındaki farkları şöyle. Bu iki telefon da 2025’te çıkan orta-üst segment Android cihazlar ve MediaTek işlemcili modeller. Poco X7 Pro genelde performans ve dayanıklılıkta biraz önde, Infinix Note 50 Pro+ ise şarj hızı ve bazı ekstra özelliklerde avantajlı.

Ana Farklar Tablosu (Karşılaştırma)

Özellik Poco X7 Pro Infinix Note 50 Pro+ (Pro Plus) Hangisi Daha İyi? Çıkış Tarihi Ocak 2025 Nisan 2025 – İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4nm) MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4nm) Poco (AnTuTu’da ~%13-35 daha yüksek skor: ~1.6-1.8M vs ~1.4M) RAM / Depolama 8/12 GB RAM + 256/512 GB (UFS 4.0) 12 GB RAM + 256 GB (UFS 4.0) Infinix (standart 12 GB RAM) Ekran 6.67 inç AMOLED, 1220×2712 (1.5K), 120Hz, ~1260 nit parlaklık, Gorilla Glass 7i 6.78 inç AMOLED, 1080×2436 (~FHD+), 144Hz, ~1035 nit Poco (daha yüksek çözünürlük ve parlaklık), Infinix (daha yüksek yenileme) Pil Kapasitesi 6000 mAh (bazı kaynaklarda 6550 mAh) 5200 mAh Poco (daha büyük pil, %15+ fazla kapasite) Şarj Hızı 90W kablolu 100W kablolu + 50W kablosuz (wireless) Infinix (daha hızlı ve kablosuz şarj var) Kamera (Arka) 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş 50 MP ana + 50 MP (telefoto/periskop?) + 8 MP Infinix (daha fazla lens, 3x optik zoom avantajı) Ön Kamera 20 MP 32 MP (veya daha yüksek) Infinix Dayanıklılık IP68 (su/toz geçirmez) IP64 (sıçramaya dayanıklı) Poco (çok daha iyi) Bluetooth / Diğer Bluetooth 6.0 Bluetooth 5.x (muhtemelen) Poco Ağırlık / Kalınlık ~195-198 g, 8.3 mm ~209 g, 8 mm Poco (daha hafif) İşletim Sistemi Android 15 + HyperOS 2 Android 15 + XOS 15 Benzer (Poco’nun güncelleme desteği daha uzun olabilir)

Genel Değerlendirme