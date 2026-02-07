Bilim ve Teknoloji
Poco X7 Pro ve Infinix Note 50 Pro Plus farkları neler?
Poco X7 Pro ve Infinix Note 50 Pro Plus (veya Note 50 Pro+ 5G) arasındaki farkları şöyle. Bu iki telefon da 2025’te çıkan orta-üst segment Android cihazlar ve MediaTek işlemcili modeller. Poco X7 Pro genelde performans ve dayanıklılıkta biraz önde, Infinix Note 50 Pro+ ise şarj hızı ve bazı ekstra özelliklerde avantajlı.Ana Farklar Tablosu (Karşılaştırma)
|
Özellik
|
Poco X7 Pro
|
Infinix Note 50 Pro+ (Pro Plus)
|
Hangisi Daha İyi?
|
Çıkış Tarihi
|
Ocak 2025
|
Nisan 2025
|
–
|
İşlemci
|
MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4nm)
|
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4nm)
|
Poco (AnTuTu’da ~%13-35 daha yüksek skor: ~1.6-1.8M vs ~1.4M)
|
RAM / Depolama
|
8/12 GB RAM + 256/512 GB (UFS 4.0)
|
12 GB RAM + 256 GB (UFS 4.0)
|
Infinix (standart 12 GB RAM)
|
Ekran
|
6.67 inç AMOLED, 1220×2712 (1.5K), 120Hz, ~1260 nit parlaklık, Gorilla Glass 7i
|
6.78 inç AMOLED, 1080×2436 (~FHD+), 144Hz, ~1035 nit
|
Poco (daha yüksek çözünürlük ve parlaklık), Infinix (daha yüksek yenileme)
|
Pil Kapasitesi
|
6000 mAh (bazı kaynaklarda 6550 mAh)
|
5200 mAh
|
Poco (daha büyük pil, %15+ fazla kapasite)
|
Şarj Hızı
|
90W kablolu
|
100W kablolu + 50W kablosuz (wireless)
|
Infinix (daha hızlı ve kablosuz şarj var)
|
Kamera (Arka)
|
50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş
|
50 MP ana + 50 MP (telefoto/periskop?) + 8 MP
|
Infinix (daha fazla lens, 3x optik zoom avantajı)
|
Ön Kamera
|
20 MP
|
32 MP (veya daha yüksek)
|
Infinix
|
Dayanıklılık
|
IP68 (su/toz geçirmez)
|
IP64 (sıçramaya dayanıklı)
|
Poco (çok daha iyi)
|
Bluetooth / Diğer
|
Bluetooth 6.0
|
Bluetooth 5.x (muhtemelen)
|
Poco
|
Ağırlık / Kalınlık
|
~195-198 g, 8.3 mm
|
~209 g, 8 mm
|
Poco (daha hafif)
|
İşletim Sistemi
|
Android 15 + HyperOS 2
|
Android 15 + XOS 15
|
Benzer (Poco’nun güncelleme desteği daha uzun olabilir)
Genel Değerlendirme
- Poco X7 Pro’nun Avantajları: Daha güçlü işlemci (oyun ve günlük kullanımda daha akıcı), çok daha büyük pil (23%+ uzun pil ömrü testlerde), IP68 su/toz koruması (deniz kenarı veya yağmurlu günlerde büyük fark), daha keskin ekran (1.5K çözünürlük), daha hafif tasarım. Performans odaklıysan ve dayanıklılık istiyorsan Poco öne çıkıyor.
- Infinix Note 50 Pro+’nun Avantajları: Kablosuz şarj (nadir bulunan özellik), daha hızlı kablolu şarj (100W), 144Hz daha akıcı ekran, daha fazla RAM standartta, kamera tarafında ekstra lens (özellikle zoom varsa faydalı), bazı modellerde radyo desteği. Şarj ve multimedya odaklıysan Infinix daha cazip olabilir.
- Hangisini Almalı? Bütçeye ve önceliğe göre değişir. Poco X7 Pro genelde benchmark’larda ve pil testlerinde önde, daha “güvenilir” bir seçim gibi duruyor (özellikle IP68). Infinix ise kablosuz şarj gibi premium dokunuşlar ve hızlı şarj ile fark yaratıyor.