Poco X7 pro kaç FPS veriyor?

POCO X7 Pro’nun FPS performansı, özellikle oyunlarda, kullanılan donanım ve yazılım optimizasyonlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihaz, MediaTek Dimensity 8400 Ultra yonga seti ve Mali-G720 MC7 GPU ile donatılmıştır, bu da güçlü bir oyun performansı sunmasını sağlar. Yabancı sitelerdeki incelemeler ve testler, cihazın FPS performansını daha iyi anlamak için faydalı bilgiler sunuyor.

FPS Performansı (Yabancı Sitelerden Derlenen Bilgiler):

Genel Oyun Performansı:

Hardwire.news: POCO X7 Pro, popüler oyunlarda stabil bir performans sergiliyor. Örneğin, BGMI (Battlegrounds Mobile India) ve Call of Duty Mobile oyunlarında 60 FPS’ye kadar stabil performans sağlıyor. Genshin Impact gibi daha ağır grafiklere sahip oyunlarda ise 30 FPS civarında bir performans sunuyor. Bu, cihazın fiyat aralığında rekabetçi olduğunu gösteriyor.

91Mobiles: Cihaz, BGMI’da Ultra HDR grafik ayarlarında ve Ultra kare hızında 71 FPS’ye kadar çıkabiliyor. Wild Boost 3.0 optimizasyonu sayesinde yoğun oyun anlarında bile kare düşüşü veya takılma yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak, uzun süreli oyunlarda termal yönetim nedeniyle performansın %66,9’a kadar düşebileceği (CPU Throttle Test) ifade ediliyor.

YouTube Testi (POCO X7 Pro Live 120 FPS PUBG 3.6 Update): PUBG Mobile’da 120 FPS modunda test edildiğinde, cihazın yüksek kare hızlarını desteklediği görülüyor, ancak bu performans serin bir ortamda daha stabil oluyor.

X Platformundan Kullanıcı Yorumları:

Japonya’dan bir kullanıcı (@misarin0203), Idolmaster Shiny Colors oyununda maksimum grafik ayarlarında 60 FPS’de sorunsuz çalıştığını, ancak cihazın aşırı ısındığını ve bu durumda 30 FPS’ye düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Başka bir kullanıcı (@rwoccia), cihazın 60 FPS’de iyi performans sunduğunu, ancak uzun süreli oyunlarda ısınma nedeniyle takılmalar yaşanabileceğini ve serin bir ortamda oynanmasını öneriyor.

Benchmark Testleri:

UL Solutions (Benchmarks): 3DMark testlerinde cihaz, Sling Shot Extreme Unlimited testinde 124 FPS (Grafik Testi 1) ve 67 FPS (Grafik Testi 2) gibi yüksek skorlar elde ediyor. Solar Bay testinde ise 23 FPS ortalaması ile iyi bir grafik performansı sunuyor. Bu, cihazın grafik açısından güçlü olduğunu gösteriyor.

NanoReview (AnTuTu ve Geekbench): AnTuTu 10 testlerinde 1,63 milyon puan civarında skorlar elde edilmiş, bu da cihazın yüksek performanslı oyunlar için uygun olduğunu doğruluyor.

Genel Değerlendirme:

POCO X7 Pro, fiyat segmentinde (yaklaşık 300-400 USD) oldukça iyi bir oyun performansı sunuyor. BGMI ve COD Mobile gibi popüler oyunlarda genellikle 60 FPS’yi stabil bir şekilde sağlayabilirken, bazı durumlarda 120 FPS’ye kadar çıkabiliyor. Ancak, yüksek grafik ayarlarında ve uzun süreli oyunlarda ısınma sorunu yaşanabilir, bu da performansı etkileyebilir.

Genshin Impact gibi daha yoğun grafik gereksinimleri olan oyunlarda 30 FPS civarında performans sunuyor, ki bu da orta seviye cihazlar için kabul edilebilir bir seviye.

Wild Boost 3.0 optimizasyonu, oyunlarda daha hızlı görüntü işleme ve tepki süresi sunarak deneyimi iyileştiriyor.

Isınma problemi, özellikle uzun süreli oyunlarda FPS düşüşlerine neden olabilir. Bu nedenle, serin bir ortamda oynamak veya cihazı soğutmak için ek önlemler almak faydalı olabilir.