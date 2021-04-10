Poco X3 ahize sesi yüksek gelme sorunu! Ses kısılmıyor

Bildiğiniz üzere mail ile gelen soruları sayfamızda elimizden geldiği kadar yayınlamaya çalışıyoruz. Soruların cevaplarını bilsekte yayınlıyoruz, bilmesekte acaba bilen olur mu diye yayınlıyoruz. Bir ziyaretçimizin sorusunu yayınlamak istedik.

Soru: İnternetten Poco X3 128 GB modeli satın aldım. Kullanmaya başladıktan sonra telefon görüşmesi yaptığımda karşı tarafın sesi bana çok fazla yüksek geliyor. Konuşma esnasında en kısığa aldığımda da ses yinede çok yüksek geliyor. Evet ses çok net fakat kalabalık içerisinde konuşmaktan çekinir oldum. Bu sorunu internetten araştırma yaptığımda ise birçok kişide bu tarz sorunların olduğunu gördüm. Yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğunu bilen varsa cevaplarsa çok sevinirim. Ona göre bende telefonu servise verip vermeme kararı alabilirim. Ayrıca bu sorunu halleden varsa bana yüklediği sürümü yada nasıl bir çözüm yöntemi yaptığını anlatabilirse çok memnun olurum.

Teşekkürler…