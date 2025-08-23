Poco F7 Ultra pubg mobile kaç FPS veriyor?

POCO F7 Ultra’nın PUBG Mobile performansına dair yabancı kaynaklara göre , cihaz genellikle 90 FPS ve 120 FPS gibi yüksek kare hızlarında oldukça iyi bir performans sergiliyor. İşte detaylar:

90 FPS Performansı: Çeşitli YouTube test videolarında, POCO F7 Ultra’nın PUBG Mobile’da Ultra Grafik ayarlarında ve 90 FPS modunda akıcı bir oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor. FPS ölçer ile yapılan testlerde, oyun sırasında minimum kare düşüşü yaşandığı ve cihazın termal performansının uzun oyun oturumlarında bile stabil olduğu rapor edilmiş. Örneğin, bir kaynakta POCO F7 Ultra’nın BGMI (Battlegrounds Mobile India) 3.9 güncellemesiyle 90 FPS’de sorunsuz çalıştığı ve ısınma probleminin minimum olduğu ifade ediliyor.

120 FPS Performansı: Bazı testlerde POCO F7 Ultra’nın PUBG Mobile’da 120 FPS desteği sunduğu belirtiliyor. YouTube’daki bir test videosunda, cihazın Smooth Ultra Extreme ayarlarında 120 FPS’de oynanışın lag olmadan çalıştığı ve sıcaklık kontrolünün iyi olduğu gözlemlenmiş. Ancak, bir başka kaynakta 120 FPS desteğinin oyunun optimizasyonuna bağlı olarak tam potansiyelde çalışması için POCO’nun ek güncellemeler yapabileceği tartışılıyor.

Genel Performans: POCO F7 Ultra, Snapdragon 8 Elite çipi ve Adreno 830 GPU ile donatılmış olup, bu donanım PUBG Mobile gibi yoğun grafik gerektiren oyunlarda yüksek performans sağlıyor. Geek Culture gibi kaynaklar, cihazın PUBG Mobile’ı minimum takılma ve kare hızı düşüşüyle çalıştırdığını ve Wild Boost modu ile termal yönetimin oyun deneyimini iyileştirdiğini belirtiyor.

X Platformunda Kullanıcı Görüşleri: X’te bir kullanıcı, POCO F7 Ultra’nın 120 FPS’de ağır oyunları (örneğin, Honkai: Star Rail gibi) sorunsuz çalıştırdığını ve PUBG Mobile için de benzer bir performans sunduğunu belirtmiş