Poco F7 Ultra ile Poco F7 Pro farkları neler?

POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro arasındaki farkları, yabancı kaynaklara göre (özellikle GSMArena, Trusted Reviews, 91mobiles ve diğerleri)

1. İşlemci ve Performans

POCO F7 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm, Oryon CPU) kullanıyor. Bu, daha yeni ve daha güçlü bir yonga seti olup, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. AnTuTu skoru yaklaşık 3.194.766 olarak belirtiliyor, özellikle oyun ve çoklu görevlerde üstün performans sunuyor.

POCO F7 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) ile geliyor. Bu da oldukça güçlü bir yonga seti, ancak Snapdragon 8 Elite’e kıyasla bir önceki nesil ve biraz daha az verimli. AnTuTu testlerinde Ultra’nın biraz gerisinde kalıyor.

Fark: Ultra, daha yeni ve güçlü bir işlemciyle daha iyi performans ve termal verimlilik sunuyor. Oyun tutkunları için Ultra daha iyi bir seçim.

2. Ekran

Ortak Özellikler: Her iki telefon da 6.67 inç WQHD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunuyor. Piksel yoğunluğu yaklaşık 526ppi (3200×1440).

Farklar:

POCO F7 Ultra: POCO Shield Glass ile korunuyor, daha iyi düşme direnci sunabilir.

POCO F7 Pro: Gorilla Glass 7i ile korunuyor, ancak POCO Shield Glass’ın dayanıklılığı hakkında kesin bir üstünlük bilgisi yok.

Fark: Ekran teknolojisi benzer, ancak Ultra’nın ekran koruması teorik olarak daha dayanıklı olabilir.

3. Kamera

POCO F7 Ultra:

Üçlü kamera sistemi: 50MP ana (Light Fusion 800, OIS), 50MP 2.5x optik zoom telephoto, 32MP ultra geniş açı.

Ön kamera: 32MP, daha geniş görüş açısı ve gyro-EIS ile daha iyi video sabitleme.

Daha yüksek renk doğruluğu için renk spektrum sensörü ve 8K video kaydı desteği.

Gündüz çekimlerinde daha yüksek keskinlik ve doygunluk, düşük ışıkta telephoto lens sayesinde 2.5x zoomda daha iyi sonuçlar.

POCO F7 Pro:

İkili kamera sistemi: 50MP ana (aynı Light Fusion 800, OIS), 8MP ultra geniş açı.

Ön kamera: 20MP, daha düşük çözünürlük ve daha az gelişmiş özellikler.

Telephoto lens yok, 2x ve 2.5x zoomda dijital yakınlaştırma ile Ultra’nın gerisinde kalıyor. Düşük ışıkta ultra geniş açı performansı daha zayıf.

Fark: Ultra, telephoto lens ve daha yüksek çözünürlüklü ultra geniş açı ile daha esnek ve üstün bir kamera sistemi sunuyor. Fotoğraf ve video çekimi için Ultra açık ara daha iyi.

4. Batarya ve Şarj

POCO F7 Ultra: 5300mAh batarya, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği. Tam şarj süresi yaklaşık 34 dakika.

POCO F7 Pro: 6000mAh batarya, 90W kablolu şarj, kablosuz şarj yok. Tam şarj süresi yaklaşık 37 dakika. Silicon-karbon teknolojisi sayesinde daha büyük batarya kapasitesi.

Fark: Pro daha büyük bataryaya sahip, ancak Ultra daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj sunuyor. Günlük kullanımda şarj süreleri arasındaki fark minimal.

5. Tasarım ve Dayanıklılık

Ortak Özellikler: Her iki cihaz da cam ön/arka yüzey ve alüminyum çerçeve ile geliyor, IP68 toz ve su geçirmezlik sunuyor.

Farklar:

Ultra: 2.5m su geçirmezlik (laboratuvar koşullarında), sarı renk seçeneği mevcut, biraz daha kalın ve ağır (ek kamera nedeniyle).

Pro: 1.5m su geçirmezlik, gümüş ve mavi renk seçenekleri. Daha hafif ve kompakt.

Ultra’da ultrasonik parmak izi sensörü, Pro’da ise ultrasonik parmak izi sensörü (bazı kaynaklarda farklılık olabilir, ancak genellikle aynı).

Fark: Ultra, daha iyi su geçirmezlik ve daha premium bir his sunuyor, ancak Pro daha kompakt ve hafif.

6. Hafıza ve Depolama

POCO F7 Ultra: 12GB/256GB ve 16GB/512GB seçenekleri (LPDDR5X RAM, UFS 4.1).

POCO F7 Pro: 12GB/256GB ve 12GB/512GB seçenekleri (LPDDR5X RAM, UFS 4.1).

Fark: Ultra, üst modelde 16GB RAM seçeneği sunarak daha fazla çoklu görev kapasitesi sağlıyor.

7. Ses

Ortak Özellikler: Her iki cihaz da stereo hoparlör, Hi-Res Audio ve Dolby Atmos desteği sunuyor.

Farklar: Ultra, daha katı kanal ayrımıyla ses sunarken, Pro’da kanallar hafif karışıyor (Xiaomi’nin tipik yaklaşımı). Ses kalitesi ve yüksekliği her ikisinde de “çok iyi” olarak değerlendiriliyor.

Fark: Ultra, daha net kanal ayrımı ile biraz daha iyi bir ses deneyimi sunabilir, ancak pratikte fark minimal.

POCO F7 Ultra:

Snapdragon Sound desteği.

VisionBoost D7 çipi (görüntü işleme için).

Gelişmiş anten tasarımı (Super Antenna Array) ile daha iyi sinyal performansı.

AI glove touch özelliği (eldivenle kullanım için optimize edilmiş dokunmatik ekran).

POCO F7 Pro: Bu özellikler eksik, ancak daha büyük batarya ve uygun fiyat avantajı sunuyor.

Genel Değerlendirme

POCO F7 Ultra: Daha güçlü işlemci, daha iyi kamera sistemi (özellikle telephoto lens), daha hızlı şarj ve premium özellikler (kablosuz şarj, 16GB RAM, Snapdragon Sound) ile üst seviye bir deneyim sunuyor. Fotoğrafçılık, oyun ve yüksek performans arayanlar için ideal.

POCO F7 Pro: Daha büyük batarya ve daha uygun fiyatla, performans ve fiyat dengesi arayanlar için cazip. Ancak telephoto lens ve kablosuz şarj gibi özelliklerden yoksun.

Hangi Telefon?

Eğer kamera (özellikle zoom ve düşük ışık performansı) ve en son teknoloji (Snapdragon 8 Elite, kablosuz şarj) sizin için önemliyse, POCO F7 Ultra daha iyi bir seçim.

Eğer batarya ömrü ve daha uygun fiyat öncelikliyse, POCO F7 Pro yeterli performansı daha düşük maliyetle sunuyor.