Poco F4 GT tam şarj 120 W ile sadece 17 dakika

Akıllı telefon üreticileri artık hızlı şarj teknolojilerine daha çok önem vermeye başladı. Nisan ayı içerisinde tanıtılan Poco F4 GT modeli tam bir oyun canavarı modeli olduğunu kanıtladı. Biz bu yazımızda bu modelin şarj teknolojisi hakkında konuşmak istiyoruz.

Poco F4 GT modeli 120 W hızlı şarj teknolojisine sahiptir. Sadece 17 dakikada % 100 şarj oranına ulaşabileceksiniz. Şarjda oyun oynarkende ortalama 30 dakika içinde tam şarj olacağı yazmaktadır. Bu şarj süreleri Pocophone resmi internet sitesinde yazmaktadır. Bildiğiniz üzere bizde Xiaomi Mi 11T kullanıyoruz. Mi 11T 67 W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Ortalama 30-35 dakika şarj oluyor. Gerçekten hızlı şarj olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Poco resmi internet sitesinde oyun oynarken 27 dakikada şarj olduğunu yazmaktadır. Biz açıkcası tavsiye etmiyoruz. Mi 11T’yi 67 W şarja taktığımızda telefon durduk yere şarj olurken ısınıyor. 120 W iki kat daha fazla normal şartlarda ısınacak. Siz bir de ekstradan oyun oynayayım derken telefon daha fazla ısınacağı için bence şarj olurken oyun oynamaya gerek yok diyoruz.