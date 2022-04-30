POCO F4 GT oyun oynarken mikrofonu kapatma sorununu halletmiş

POCO F4 GT modeli geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Üst segment özellikleri ve tasarımı ile performans tutkunlarının dikkatini çekti. Teknoscrool.com olarak Poco F4 GT teknik özellikleri gerçekten çok başarılı bulduk.

17 dakikada 4700 mAh’lık bataryanın şarj olması, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran teknolojisi, DisplayMate A+ dereceli düz AMOLED ekran, Profesyonel oyuncular için Bu 6.67 inçlik amiral gemisi ekran, optimum renk doğruluğu, parlaklık ve his ile oyun için özel olarak tasarlanması gibi birçok beğendiğimiz özelliği bulunmaktadır.

Fakat daha önce başka telefonlarda görmediğimiz farklı bir özellikten bahsetmek istiyoruz. Artık günümüzde hemen hemen herkes telefonlardan oyun oynamayı çok sevmektedir. Online oyunların birçoğunda anlık mikrofon ile konuşma özelliği bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse PUBG Mobile oyunu.

Telefonu yan tuttuğunuzda iki elinizle telefonu kavradığınızda mikrofonları normal olarak elimizle kapanıyor ve ses duyulma sorunları yaşanmaktadır.

Poco F4 GT modeli bu soruna çok güzel bir sorun bulmuş.

POCO resmi internet sitesinde şu bilgi yazmaktadır; Engelsiz oyun konuşması için 3 MIC tasarımıYan tarafa özel bir oyun mikrofonu eklendi, böylece akıllı telefonunuzu yatay modda tutsanız bile, sesinizin engellenmesi konusunda endişelenmenize gerek yok, her zaman takım arkadaşlarınızın sizi duyabildiğinden emin olun.