PlayStation Oyunları Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Playstation ve bilgisayar, çağımızın en çok kullanılan teknolojik aletlerinden iki tanesidir. Özellikle playstation oyun oynamak için birebirdir, bilgisayar farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılır. İkisinin kaldırdığı oyunlar ise birbirinden farklıdır, daha doğrusu playstation için farklı bilgisayar için farklı oyunlar üretilmektedir. Fakat gelişen teknolojiyle beraber artık playstationda oynanan oyunlar bilgisayarda da oynanabilmektedir. Bunun için farklı çözüm yolları mevcuttur.

Çözüm 1

PS Now kullanarak bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Playstation’un üreticisi Sony bu şekilde bir çözüm sunmuştur. Bu yöntem kesin bir yöntemdir, çalışmadı ve hata aldım gibi sorunlarla karşılaşmanız mümkün değildir. Fakat tek kötü yanı ücretli olmasıdır.

Çözüm 2

2. yöntem 1.’ye nazaran daha meşakatlidir ancak ücretsizdir. Emülatör kullanarak sonuç alabilirsiniz. Ancak bu oldukça eski bir yöntemdir, yani Sony emülatör geliştirmemektedir ve PS4, PS3 oyununu alıp emülatörde oynayamazsınız. Fakat unutulmamalı 3 farklı türde bulunan emülatörlerin kullanımı belirli bir noktaya kadar yasal, çünkü Sony böyle bir durumda kazanç sağlamamaya başlar.

Bilgisayarın donanımında gerekli olan özellikler

Playstation oyununu bilgisayarda oynamak istiyorsanız bazı özelliklerin bulunması gerekmektedir.

Bunlar;

Windows 10 64 Bit işletim sistemi

En az 5 Mbps hızında internet

Playstation network hesabı

Playstation Now uygulaması

Playstation Now uygulaması bulut tabanlı bir hizmettir, bu yüzden de uzaktaki bir sunucu üzerinden oynanmaktadır, işte bu yüzden internetin hızlı olması çok önemlidir. Aksi halde sunucudaki görüntü aktarılamaz. İnternetten video izlemek ile aynı mantıktır, gecikme olmaması da çok önemlidir. Oyunda önemli bir hareketiniz bu şekilde kaçabilir.

Remote Play PC

Bu programda Playstation uygulaması ile benzerdir, bilgisayara indirdiğiniz zaman oyun oynamanızı sağlayacaktır. Ancak kullanmaya başlamadan önce konsolda birkaç ayar yapmanız gerekir. Önce uzaktan oynamayı etkinleştirin, daha sonra sistemi birincil PS sisteminizin olarak etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra ayarlar- güç tasarrufu- dinlenme modu kullanılabilen özellikleri ayarla bölümünden internete bağlı kalmayı etkinleştirmeniz gerekiyor. Kontrol cihazınızı USB kablosu ile bilgisayara bağlamanız gerekir, daha sonra Playstation Network hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde konsoldaki görüntü bilgisayara aktarılır.