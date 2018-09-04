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Gelen bir soruda İsmail isimli ziyaretçimiz Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olduğu ve Google Play Store 971 hatasını nasıl düzeltebileceği konusunda yardım istemiştir.

İnternette baya bir araştırma yaptık ve birkaç kişinin bu sorunu aşağıda yazdığımız çözüm yöntemi ile hallettiğini gördük.

Google Play Store 971 hatası genellikle ” Bir hata nedeniyle indirilemedi 971” sorunu olarak çıkmaktadır. Bu sorunu çözmek için ilk olarak akıllı telefonunuzdan Ayarlar sekmesine giriş yapınız. Daha sonra uygulamalar bölümüne geçiş yapınız. Google Play Store’u ve Google Play hizmetlerini bulunuz.

Bu kısımlara ayrı ayrı tıklayarak verileri temizle ve önbelleği temizle butonlarına basınız. Bu şekilde çözüm yöntemine ulaşan olduğunu gördük.

Diğer yöntem olarak ise CCleaner uygulamasını telefonunuza yükleyiniz ve genel bir temizlik yapınız. Eğer bu yöntemler ile olmuyorsa Google hesabınızı bağlı bulunduğu Gmail hesabınızı silip yeniden bir giriş yapmanızı öneririz. Yada en garanti çare olarak yeni bir Gmail hesabı alıp telefonunuza bu oturum ile açınız.