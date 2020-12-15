Peugeot 2008 aracında RDS devre dışı bırakma ve etkinleştirme konusunda bilgi vermek istiyoruz.

RDS eğer devredeyse frekans takibi saayesinde aynı istasyonu otomatik olarak dinlemeyi sağlamaktadır. Bu özellik çoğu kullanıcı tarafından tercih edilmediği için devre dışı bırakmak istemektedir.

İlk olarak Radio Media düğmesine basınız.

Daha sonra ikinci sayfaya geçmek için Options düğmesine basınız.

RDS öğesinde bulunan tık işaretini kaldırınız.

Not: Çoğu radyo istasyonu ülkenin %100’ünde çekmediğinden RDS istasyon takibi ulus genelinde kullanılmayabilir. Seyahat sırasında istasyon sinyalinin alınmamasının nedeni budur.

TA (Trafik Bildirimi) fonksiyonu, TA uyarı mesajlarına öncelik verir. Bu fonksiyonun çalışması için bu tür mesajları yayınlayan bir radyo istasyonunu çekmesi gerekmektedir. Trafik bilgileri yayınlanırken, mevcut durumda oynatılan medya otomatik olarak kesilir ve TA mesajı iletilir.Mesaj bitiminde önceden oynama işlemi yapan medya kaldığı yerden devam eder.