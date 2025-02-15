Peteklerde alt ve üst sıcaklığı nasıl olmalı? İşte ip uçları

Kış ayları geldiği için kalorifer kontrolleri artık başladı.

Yaz dönemi boyunca çalışmayan kaloriferler test ettiğinizde genel olarak peteklerde hava olduğunu fark edeceksiniz.

Peteklerde hava olduğu nasıl anlaşılır?

Peteklerde hava olduğunu anlamanın en basit yöntemi kaloriferleriniz yanmaya başladığınız peteklerin alt kısmı buzgibi olursa bilin ki o bölümde oldukça fazla hava bulunmaktadır. Peteklerde hava alma işlemi yaptığınızda sıcaklık her tarafa yayılmaya başlayacaktır. Hava işlemini yaparken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Özellikle vanalarınız eskiyse ve kırılacak gibi duruyorsa değiştirmenizi öneririz.

Peteklerde alt ve üst kısımların sıcaklıkları nasıl olmalı?

Bu soru oldukça merak edilen bir konudur. Genellikle ev sahipleri peteklerin üst sıcaklığı ile alt sıcaklığının aynı olmasını beklemektedir. Fakat iki tarafın sıcaklığı aynı olmamaktadır. Örnek vermek gerekirse kombi derecesini 40 derece ayarladınız. Peteklerin üst tarafları 40 derece sıcaklık verirken alt kısımlar genel olarak 35 derece civarlarında olacaktır. Eğer alt kısım komple buzgibi duruyorsa hala hava var demektir.

Kaloriferlerde bulunan hava sizin evinizi verimli şekilde ısıtmayacak ve fazlaca doğalgaz yakmanıza sebep olacaktır.