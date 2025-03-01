PC Sıcaklığını, Voltaj, Fan hızı, güç tüketimi ölçmek İçin en iyi programlar

Bilgisayar sıcaklığını ölçmek ve donanım izleme yapmak için kullanabileceğin en iyi programlardan bazılarını listeledik. Bu programlar CPU, GPU, anakart ve disk sıcaklıklarını ölçebilir. Fan hızı, ekran kartı gibi birçok donanımı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

1. HWMonitor 🖥️

📌 Özellikler:

✅ İşlemci (CPU), ekran kartı (GPU), anakart ve disk sıcaklıklarını gösterir.

✅ Voltaj, fan hızları ve güç tüketimini izleyebilir.

✅ Hafif ve kullanımı kolaydır.

2. HWiNFO 🔍

📌 Özellikler:

✅ Gerçek zamanlı sıcaklık takibi ve detaylı donanım bilgileri.

✅ Fan hızları, voltaj değerleri ve sensör verileri.

✅ Grafiklerle geçmiş verileri kaydedebilir.

3. Core Temp 🌡️

📌 Özellikler:

✅ Sadece işlemci (CPU) sıcaklığını ölçmek isteyenler için basit ve etkili.

✅ Küçük, hafif ve arka planda çalışabilir.

✅ Tray (bildirim çubuğu) üzerinden sıcaklık gösterme özelliği.

4. MSI Afterburner (Özellikle GPU için) 🎮

📌 Özellikler:

✅ Oyun oynarken GPU sıcaklığını ve kullanım yüzdesini takip eder.

✅ FPS, sıcaklık ve voltaj takibi için ekran üstü gösterge (OSD).

✅ Overclock yapmak isteyenler için gelişmiş ayarlar.



5. Open Hardware Monitor 🛠️

📌 Özellikler:

✅ Açık kaynaklı ve tamamen ücretsizdir.

✅ CPU, GPU, HDD/SSD sıcaklıklarını ve fan hızlarını gösterir.

✅ Küçük boyutlu ve arka planda çalışabilir.

6. Speccy 🔬

📌 Özellikler:

✅ Sistem sıcaklıklarını, RAM bilgilerini ve donanım detaylarını gösterir.

✅ Basit ve anlaşılır arayüz.

✅ Sistem bilgilerini rapor olarak kaydedebilir.



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