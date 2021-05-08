Bu yazımızda sizlere TRT-1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Payitaht Abdülhamid dizisinin ne zaman başladığı hakkında ve birkaç ekstra bilgiler vereceğiz.

Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman başladı?

Filinta dizisinin yapımcısı ES Film tarafından 34.Osmanlı Padişahı II.Abdülhamid döneminin son 13 yılını anlatan bu dizi 24 Şubat 2017 tarihinde başladı.

1. Sezon 17 bölüm’den,

2. Sezon 37 bölüm’den,

3. Sezon 34 bölüm’den,

4. Sezon 31 bölüm’den,

5. Sezon 31 bölüm’den oluşmaktadır.

Özellikle yeni gelen sezon bölümlerinin başlangıcında II.Abdülhamid’in sürgün olaylarına çok güzel anlatmaları ayrı bir tat katmaktadır. İnternet yorumlarına baktığımızda diziye ilk zamanlar efsane giriş yapan Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa’nın hainlerin arasında yer alması çok eleştirilmiş. Fakat tarihte olanlara göre diziye uyarlama yapıldığını unutmamak gerekiyor.