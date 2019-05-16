Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom özellikleri

Oppo markası ülkemizde ses getirecek modellerini tanıtmaya devam ediyor. Çinli telefon üreticisi Oppo, orta segmentin en iddialı telefonları arasında gösterdiği Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom modellerinin özelliklerine kısaca bakalım.

Oppo Reno’nun en dikkat çeken bölümü ise kesinlikle farklı tasarımıdır. Oppo Reno’da herhangi bir çentik ve deliğe sahip olmadığı için % 90 üzerinde bir ekran/gövde oranına sahiptir. Cihazın üzerinde bulunan bir mekanizma ile ön kamera üstten çıkıyor ve farklılık yaratıyor.

Oppo 10x Zoom modeli ise adından da anlaşıldığı gibi 10x hibrit yakınlaştırma özelliği sunmaktadır.

Oppo Reno Özellikleri

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6 GB LPDDR 4X RAM, 256 GB UFS 2.1 depolama

6,4 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48 MP, 1/2.25″ Sony IMX586 sensör, 0.8um piksel boyutu, f/1,7 diyafram + 5 MP, f/2,4 diyaframlı çift arka kamera

16 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 3765 mAh batarya

Oppo Reno 10x Zoom Özellikleri

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

8 GB LPDDR4X RAM, 256 GB UFS 2.1 depolama

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, 1/2.25″ Sony IMX586 sensör, f/1.7 diyafram, 0.8 um piksel boyutu + 13MP, f/3.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram, 10x hibrit, 5x optik yakınlaştırmalı üç arka kamera

16MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, Çift frekans (L1+L5) GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4065mAh batarya