Oppo Reno 13F ve Xiaomi Redmi Note 14 Pro farkları neler?

Oppo Reno 13F ve Xiaomi Redmi Note 14 Pro, orta segmentte rekabet eden iki akıllı telefon. Aşağıda, performans, ekran, kamera, batarya, tasarım ve diğer özellikler açısından bu iki cihazın temel farklarını detaylı bir şekilde verilmiştir.

1. Performans ve İşlemci

Oppo Reno 13F: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci (4nm) ile çalışıyor. LPDDR4X RAM (8GB veya 12GB) ve UFS 3.1 depolama (128GB, 256GB veya 512GB) sunuyor. Günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli, ancak yoğun grafik gerektiren oyunlarda sınırlı olabilir. AnTuTu puanı yaklaşık 580,000.

Redmi Note 14 Pro: MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci (4nm) ile güçlendirilmiş. 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.2 depolama ile geliyor. Daha güçlü bir işlemciye sahip ve 13,780mm² grafit buhar odası soğutma sistemi sayesinde oyun ve çoklu görevlerde daha iyi performans sunuyor. AnTuTu puanı yaklaşık 650,000-700,000.

Fark: Redmi Note 14 Pro’nun Dimensity 7300 Ultra işlemcisi, daha yüksek performans ve daha iyi termal yönetim sunuyor. Oyun ve ağır uygulamalar için daha uygun.

2. Ekran

Oppo Reno 13F: 6.67 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel (FHD+), 120 Hz yenileme hızı, 395 PPI, 2000 nit maksimum parlaklık, DragonTrail Star 2 cam koruması, %88.2 ekran-gövde oranı, 20:9 en-boy oranı.

Redmi Note 14 Pro: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel (1.5K), 120 Hz yenileme hızı, 446 PPI, 2000 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus 2 koruması, %93.85 ekran-gövde oranı, 20.1:9 en-boy oranı.

Fark: Redmi Note 14 Pro, daha yüksek çözünürlük (1.5K) ve daha iyi piksel yoğunluğu (446 PPI) ile daha keskin görüntüler sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass Victus 2, DragonTrail Star 2’ye göre daha dayanıklı. Ekran-gövde oranı da Redmi’de daha yüksek, bu da daha ince çerçeveler demek.

3. Kamera

Oppo Reno 13F:

Arka Kamera: 50 MP ana (f/1.8, 4K/30FPS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro.

Ön Kamera: 32 MP (f/2.4).

Suya dayanıklı gövde sayesinde 2 metre derinlikte 30 dakika underwater fotoğrafçılık özelliği öne çıkıyor.

Redmi Note 14 Pro:

Arka Kamera: 50 MP Sony LYT-600 (f/1.65, OIS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro.

Ön Kamera: 20 MP.

AI Erase Pro, AI Cutout ve AI Smart Clip gibi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.

Fark: Redmi Note 14 Pro’nun ana kamerası, OIS (optik görüntü sabitleme) ve daha geniş diyafram (f/1.65) ile düşük ışıkta daha iyi performans gösteriyor. Oppo Reno 13F’nin 32 MP ön kamerası selfie’lerde daha yüksek çözünürlük sunarken, underwater fotoğrafçılık özelliği eşsiz bir avantaj. Redmi’nin AI özellikleri ise yaratıcı düzenlemelerde öne çıkıyor.

4. Batarya ve Şarj

Oppo Reno 13F: 5800 mAh batarya, 45W SuperVOOC hızlı şarj.

Redmi Note 14 Pro: 5500 mAh batarya, 45W TurboCharge hızlı şarj.

Fark: Oppo Reno 13F, 300 mAh daha büyük bataryasıyla biraz daha uzun pil ömrü sunabilir. Şarj hızları aynı olsa da, SuperVOOC teknolojisi genellikle daha verimli bir şarj deneyimi sağlıyor.

5. Tasarım ve Dayanıklılık

Oppo Reno 13F: 7.99 mm kalınlık, 185g ağırlık, plastik çerçeve, IP68 suya/toza dayanıklılık, DragonTrail Star 2 cam. Renk seçenekleri: Siyah, Yeşil, Mor.

Redmi Note 14 Pro: 8.75 mm (cam) veya 8.85 mm (eko-deri) kalınlık, 205g (cam) veya 210g (eko-deri) ağırlık, alüminyum çerçeve, IP68 suya/toza dayanıklılık, Gorilla Glass Victus 2. Eko-deri arka kapak seçeneği premium bir his sunuyor.

Fark: Her iki telefon da IP68 sertifikalı, ancak Redmi Note 14 Pro’nun Gorilla Glass Victus 2’si daha dayanıklı. Redmi’nin eko-deri seçeneği, Oppo’nun plastik tasarımına kıyasla daha şık ve parmak izi tutmuyor. Ancak Oppo daha ince ve hafif.

6. Yazılım

Oppo Reno 13F: Android 15 tabanlı ColorOS 15. 3 yıl büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik yaması bekleniyor.

Redmi Note 14 Pro: Android 14 tabanlı HyperOS. 3 yıl büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik yaması sunuyor.

Fark: Oppo Reno 13F, daha yeni Android 15 ile geliyor ve ColorOS, daha akıcı bir arayüz sunabilir. HyperOS ise özelleştirme ve optimizasyon açısından güçlü, ancak Android 14 ile başlıyor.

7. Bağlantı

Oppo Reno 13F: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB 2.0.

Redmi Note 14 Pro: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB 2.0.

Fark: Redmi Note 14 Pro’nun Bluetooth 5.4’ü daha yeni ve enerji verimli. Diğer bağlantı özellikleri benzer.

8. Ses

Oppo Reno 13F: Stereo hoparlörler.

Redmi Note 14 Pro: Stereo hoparlörler, Dolby Atmos desteği.

Fark: Redmi Note 14 Pro, Dolby Atmos ile daha immersif bir ses deneyimi sunuyor.

9. Fiyat

Oppo Reno 13F: Yaklaşık ₹32,990 (~390 USD) (12GB/512GB).

Redmi Note 14 Pro: Yaklaşık ₹22,097 (~260 USD) (8GB/256GB).

Fark: Redmi Note 14 Pro, daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Oppo Reno 13F, daha yüksek depolama ve RAM seçenekleriyle biraz daha pahalı.

Özet ve Öneri

Oppo Reno 13F tercih edilmeli eğer:

Daha büyük batarya (5800 mAh) ve hafif tasarım (185g) istiyorsanız.

Underwater fotoğrafçılık özelliği sizin için önemliyse.

Daha yüksek çözünürlüklü selfie kamerası (32 MP) ve Android 15 arıyorsanız.

Daha fazla depolama seçeneği (512GB’ye kadar) ihtiyacınız varsa.

Redmi Note 14 Pro tercih edilmeli eğer:

Daha güçlü performans (Dimensity 7300 Ultra) ve oyun odaklı kullanım arıyorsanız.

Daha keskin 1.5K AMOLED ekran ve Gorilla Glass Victus 2 koruması istiyorsanız.

OIS destekli ana kamera ve AI fotoğrafçılık özellikleri öncelikliyse.

Daha uygun fiyat ve Dolby Atmos’lu ses deneyimi arıyorsanız.

Sonuç: Redmi Note 14 Pro, daha güçlü işlemci, daha iyi ekran, OIS destekli kamera ve uygun fiyatıyla genel olarak daha iyi bir fiyat-performans sunuyor. Oppo Reno 13F ise underwater fotoğrafçılık, daha büyük batarya ve yeni Android 15 ile öne çıkıyor. Performans ve ekran kalitesi sizin için önemliyse Redmi Note 14 Pro, batarya ve özel kamera özellikleri için Oppo Reno 13F tercih edilebilir.