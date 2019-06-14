Oppo Reno 10X Zoom Pop-up kamerası bozulur mu?

Oppo Reno 10X Zoom modeli hem tasarımı hem performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Performans olarak tam bir amiral gemisi modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu telefonu performansından daha çok Pop-Up kamerası ile farklılık yaratmaktadır. Kamera donanımı olarak profesyonel makinaları aratmadığı için fotoğraf tutkunları almayı düşünmektedir.

Tabi almak isteyenler normal olarak bu telefonun üzerinden gizli mekanizma ile çıkan kamera ileri zamanlarda bozulur mu düşüncesi yer alıyor.

Oppo’nun resmi internet sitesine girdiğimizde bu mekanizmadan detaylı olarak bahsedilmektedir.

– Dönerek açılma hareketi ilk olarak çok hızlı ve sonra da yavaş hareket ettiği, tüm bu işlemi sadece 0.8 saniyede gerçekleştiği yazmaktadır.

– Mekanizma açılıp kapanıp bozulur diyorsanız Oppo açıklama yapmış. 200.000‘i üzerinde kullanımı hedefliyor. Günde 100 kere açsanız diyelim 5 yıl kullanabilirsiniz. Tabi günde kim 100 defa o kamerayı açacak?

Sonuç olarak bu mekanizma bozulma konusunda kafanıza hiçbir şüphe olmasın.