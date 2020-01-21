Oppo F15 ekran görüntüsü alma (2 yöntem ile)

Artık akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma adımları hemen hemen aynı fakat biz yinede sitemizde arşiv olarak bulunmasını istedik.

Oppo F15 modeli henüz ülkemizde satışına başlanmadı fakat geldiğinde büyük ilgi görecek. Oppo F15 ekran görüntüsü alma adımlarını sizlerle paylaşalım.

1. Yöntem: Bütün akıllı telefonlarda olduğu gibi ses kısma+güç tuşuna aynı basılı tuttuğunuzda anlık ekran görüntüsünü almış olacaksınız.

2. Yöntem: Her akıllı telefon markasının kendine has ekran görüntüsü alma tekniği bulunmaktadır. Oppo F15’de ise üç parmak ile ekran resmi çekebilirsiniz. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda ekran görüntüsü alınacaktır. Eğer bu yöntem çalışmıyorsa Ayarlar > Akıllı Kolaylık > Jest ve Hareket adımlarını takip ederek 3 parmakla ekran görüntüsü özelliğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Alınmış olan ekran görüntüsüne galeri klasöründen ulaşabilirsiniz. Bizlere sormak istediğiniz bir soru olursa yorum yazarak iletebilirsiniz.