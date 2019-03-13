Oppo F11 Pro özellikleri tanıtıldı

Oppo markası yeni modeli olan F11 Pro modelini tanıttı.

Akıllı telefon dünyasında performanslı telefon üretimleri ile tanıtılan Oppo’nun bu yeni modeli F11 Pro teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Artık akıllı telefonlar büyük ekranlı olarak üretilmektedir. Bu modelde de 6.5 inçlik IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 84.49’dur. Batarya kapasitesi olarak 4000 mAh’lık VOOC Flash Charge 3.0 destekli bir batarya tercih edilmiştir. Performans olarak baktığımızda da 2.1 GHz hızında MediaTek Helip P70 chipset görmekteyiz.6 GB RAM ile akıcı bir kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali-G72 MP3 tercih edilmiştir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken 128 GB’lık olan versiyonuda çıkacaktır. Oppo F11 Pro kamera donanımı ise oldukça tatmin edicidir. 48 MP’lık arka ana kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Ön kamerası ise 16 MP’dir. 4.5G ve parmak izi okuyucusu ile orta segmentte oldukça iddialı bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yazımızın başında belirttiğimiz VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ile %0’dan %100 şarj oranına sadece 80 dakikada ulaşabileceksiniz. Oppo F11 Pro modeli Türkiye’ye büyük ihtimal gelmeyecek. Yurtdışında ise 400 dolar civarında satılması bekleniyor.