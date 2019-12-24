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Oppo A91 kamera ve performans özellikleri

tarafından 24 Aralık 2019 Tarihinde eklendi

Çin merkezli akıllı telefon devi Oppo, uygun bütçeli modeli olan A91’i tanıttı.

Orta segment kategorisinde oldukça dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kısaca özellikleri

6.4 inçlik 411 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Bu modeli 4025 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır. özelliklerine baktığımızda 48 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamerası ise 8 MP ve bu kamera ile ekstra geniş açı, Üçüncü arka kamerası 2 MP (Makro çekim) ve dördüncü arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde ve bu kamera ile derinlik algısı özelliği eklenmektedir. Oppo A91 performansa geçtiğimizde ise 2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helip P70 chipset bulunuyor. 8 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım sağlamaktadır.

128 GB’lık dahili depolama hafızası bana yetmez derseniz micro SD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu da bulunan Oppo A91 modeli Türkiye’ye gelip gelmyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

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