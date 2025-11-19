ONVO OV-012 X PLUS SCOOTER GÜÇLENDİRİLMİŞ BATARYA

Onvo OV-012 X Plus elektrikli scooter modelinin standart batarya kapasitesi 48V 10Ah’tır (yaklaşık 480 Wh). Bu, 40-45 km menzil sağlar.

Ancak batarya yükseltme seçenekleri mevcuttur ve kapasiteyi artırmak mümkündür:

48V 10Ah (standart)

48V 12.8Ah

48V 16Ah

48V 19.2Ah

48V 22.4Ah (en yüksek, daha fazla menzil için)

Kapasite arttıkça menzil uzar (örneğin 55 km’ye kadar).

Uzun lafın kısası 48V sabit, Ah değeri ne kadar yüksek olursa o kadar menzili artar. Scooter beyni ya da araca zarar vermez.

Fiyatlar Ah arttıkça artmaktadır. Şu an 22.4 Ah olan batarya modelleri 17.000 TL civarındadır. 10 Ah olanlari ise 7 bin TL civarındadır. Tabi kullanılan pillerin kalitesine göre de fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyatı çok ucuz olan bataryalar size beklediğiniz performansdan daha düşük km menzili sağlar.