OnePlus 10R teknik özellikleri ses getirecek

OnePlus 10R modelinin teknik özelliklerine kısaca bakmak istiyoruz. Ekran bölümüne geçtiğimizde 6.7 inçlik AMOLED ekranı bulunuyor. 394 PPI Piksel yoğunluğunda ve bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Özellikle oyun tutkunları için 120 Hz olmazsa olmaz kriterler arasında yer almaktadır. Batarya bölümüne geçtiğimizde ise 4500 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Bu batarya 150 W hızlı şarj teknolojisine sahiptir. Şu an ülkemizde 120 W ile şarj rekoru yanlış hatırlamıyorsak Xiaomi Mi 11T pro modeli var. Eğer ülkemize OnePlus 10R modeli gelirse 150 W gücü oldukça uzun süreli konuşulur gibi durmaktadır.

OnePlus 10R kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 50 megaiksellik optik görüntü sabitleyici arka ana kamerası bulunmaktadır.İkinci arka kamerası 8 MP, üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğüne sahiptir. Selfie kamerası ise 16 MP’dir.

OnePlus 10R performans bölümünde ise 2ç85 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTk Dimensity 810 yer almaktadır. Grafik işlemcisi olarak Mali-G610 MC6 karşılıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama hafızası ile oldukça tatmin edici bir performansı bulunmaktadır.

OnePlus Yurtdışı fiyatları netleşmiş.

8GB/128GB – 80W SUPERVOOC – 509 Dolar

12GB/256GB – 80W SUPERVOOC – 560 Dolar

12GB/256GB – 150W SUPERVOOC – 575 Dolar