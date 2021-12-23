Omix X500 yorumları

Televizyon reklamlarında bu aralar sıkça gördüğünüz Omix X500 modelinden kısaca bahsetmek istiyoruz. İlk olarak fiyatını yazalım. Omix X500 modeli 3099 TL’den satılıyor.

Omix X500 ekran özelliklerine geçtiğimizde 6.67 inçlik oldukça büyük bir ekran görmekteyiz. 394 PPI Piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran yenileme hızına sahip IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır.

Batarya bölümüne geçtiğimizde ise 5000 mAh’lık 18 W hızlı şarj destekli bir batarya kapasitesi bulunmaktadır.

Omix X500 kamera özelliklerine baktığımızda ise 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka ana kamera ile 1080p Full HD video kaydı yapabilirsiniz. Optik görüntü sabitleyici yerine Dijital görüntü sabitleyici özelliği bulunuyor. İkinci arka kamera 5 MP ve bu kamera ile ekstra geniş açı, Üçüncü arka kamera 2 MP ve bu kamera le Makro çekim ve dördüncü arka kamera 2 MP ve derinlik algısı özelliği gelmektedir. Selfie kamerası ise 16 MP’dir.

Omix X500 performansı nasıl diye merak ediyorsanız 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G80 chipset yer almaktadır. Mali-G52 grafik işlemcisi ve 4 GB bulunmaktadır.

4.5G, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemininde olduğunu hatırlatalım.

Sonuç olarak baktığımızda orta segment civarında bir akıllı telefondur. Fiyatına göre baktığımızda sizi tatmin edici özellikleri bulunmaktadır. Kutu içeriğinde kablosuz kulaklık çıkması ile ayrı bir güzellik katmaktadır.