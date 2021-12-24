Omix X500 ve Omix X300 farkları neler?

Bu yazımızda sizlere Omix X500 ve Omix X300 arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Omix X500 modeli 3099 TL civarlarında satılmaktadır. Omix X300 ise 2599 TL civarlarında satılmaktadır. X500 modeli 600 TL’lik farkı hak ediyor mu kısaca bakalım.

İlk olarak iki modelinde ekran donanımı aynıdır. 6.67 inçlik 394 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran donanımı olarak herhangi bir fark yoktur.

Batarya bölümünde de fark yoktur. Her iki model 5000 mAh’lık 18 W hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Kamera bölümüne geçtiğimizde ise Omix X500’de arka ana kamera 48 MP, Omix X300 ise 16 MP’dir. Diğer üç kamera çözünürlükleri aynıdır.

Selfie kamerası X500’de 16 MP, X300 modelinde 8 MP’dir.

Performansa geçtiğimizde ise her iki modelde de 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G80 chipset bulunuyor.

X500 modeli 4 GB RAM, X300 modeli 3 GB RAM’e sahiptir.

Omix X500 128 GB’lık dahili depolama hafızasına sahipken Omix X300 64 GB’lık dahili depolama hafızasına sahiptir.

Son olarak Omix X500 modelinin kutu içeriğinde kablosuz kulaklık çıkmaktadır. X300 modelinde kablolu kulaklık çıkmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda aralarındaki fiyat farkı sizi çok etkilemezse X500 modelini öneririz. Ama aradaki fiyat farkı sizin için önemli ise X300 modeli de işinizi çok rahat görecektir. Performans ve grafik işlemcisi olarak hız farkı çok azdır.