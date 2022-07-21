OMIX X400 yorumları ve teknik özellikleri

Son yılların favori teknoloji markası OMIX yeni modelleri ile ses getirmeye devam ediyor. Bu yazımızda sizlere OMIX X400 teknik özelliklerinden ve kişisel yorumumuzdan bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak sizi 6.53 inçlik IPS LCD ekran karşılıyor. 269 PPI Piksel yoğunluğundaki bu ekran 60 Hz ekran yenileme özelliği sunuyor. Batarya bölümüne baktığımızda ise 5000 mAh’lık 18 W hızlı şarj teknolojisi yer almaktadır.

OMIX X400 kamera donanımı olarak 50 MP arka ana kamera, 2 MP arka ikinci kamera ve 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmaktadır. OMIX X400 performans olarak ise gücünü Unisoc T610 chip setinden almaktadır. 1.8 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli ve 4 GB RAM ile orta segment performans sunmaktadır. 128 GB dahili depolama hafızası bulunurken, OMİX X400’e ekstra microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanını evet olacaktır. 256 GB’a kadar kapasitesini artırabilirsiniz.

Radyo, suya ve toza karşı dayanıklılık ile parmak izi okuyucu özelliği yer almaktadır.

OMİX X400 fiyatı ise 3.999 TL‘dir. Teknoscrool.com olarak kişisel görüşümüz artan enflasyon fiyatlarından sonra bu fiyata alınabilecek en iyi orta segment bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.