NVIDIA Fps Nasıl Sabitlenir?

Fps Nedir?

Fps ekranınıza saniye başı verilen kare sayısına denir. Açılımı “framer per second”dır. Doğrudan Türkçeye çevrildiğinde “saniyedeki kare sayısı” karşımıza çıkar. Tabii ki bir de “birinci şahış nişancı” anlamına gelen “first person shooter” var fakat bu şu an bizim konumuzun dışında. Adından da anlaşılacağı üzere bunu saniyede ekranımıza gelen görüntü sayısı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla ne kadar fazla kare sayısı o kadar akıcı bir deneyim diyebiliriz.

NVIDIA Bilgisayarlarda FPS Nasıl Sabitlenir?

1) Masaüstünde herhangi bir yere sağ tık yapıp, NVIDIA Denetim Masası’na tıklıyoruz.

2) Genel olarak fps sabitlemek istiyorsak “Genel Ayarlar” sekmesinden, spesifik bir program/oyun için fps sabitlemek istiyorsak “Program Ayarları” sekmesinden devam ediyoruz.

3) Aşağıya kaydırarak(Mouse tekerleği ile değil sağdaki bar ile aksi takdirde istemediğiniz bir değişiklik yapabilirsiniz) “Maksimum Kare Hızı” adlı seçeneği bulup açıyoruz.

4) Açılan ekranda tercihinize ya da monitörünüz desteklediği maksimum yenileme frekansına göre fps sabitleyebilirsiniz. (Çoğu zaman 60 ideal)

4) “Tamam” deyip, “Uygula” diyoruz.

Tebrikler, kare hızınızı sabitlediniz!

FPS Sabitlemek Ne İşe Yarar?

Fps sabitlemek açıkçası her durumda iyi bir sonuç vermeyebilir. Örneğin rekabetçi oyunlarda her ne kadar monitörünüzün maksimum yenileme frekansının üzerinde olsanız da input lag adı verilen gecikmeleri düşüreceğinden dolayı fps sabitlememek daha mantıklı olacaktır.

Olumlu tarafı ise çekilen güç genel olarak azaldığı için genel olarak büyük oranda bir ısı düşüşü olacaktır. (Maksimum fps sayınız ile sabitlediğiniz fps sayısı arasındaki farkın büyük olduğu varsayılırsa.) Ayrıca bazı oyunlarda daha stabil bir performans alacağınızı da söylemeden geçmeyelim.

Konu hakkında sorularınız ya da takıldığınız yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.