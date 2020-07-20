Note 5’te yanlış S-Pen takıldı

Birçok Note 5 kullanıcısı telefona henüz alışamadığı için S Pen’ i yanlış bir şekilde takabiliyor ve nasıl çıkaracağı konusunda endişe edebiliyorlar bu yazıda Note 5te Ters Takılan S Pen Nasıl Çıkarılır onun cevabını paylaşacağız.

Note 5’te S Pen Neden Sorun Çıkarır?

Samsung Galaxy Note 5’te diğer Note serilerinde olduğu gibi S Pen özelliği barındırıyor. Bu özellikle kullanıcılar yazı yazabiliyor, not alabiliyor ve birçok hızlı işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Fakat bu özelliğe henüz alışamamış kullanıcılar bazen S Pen’i kalem soketine ters yerleştirebiliyorlar. S Pen tamamen sokete yerleşemediği için ses çıkarıp takılıyor. Ve kullanıcılar bu aşamada bir şeylerin ters gittiğini fark ediyorlar. Peki, o zaman Note 5’te ters takılan S Pen nasıl çıkarılır ona bakalım.

Ters Takılan S Pen Çıkarılmaya Çalışılsa Zarar Görür mü?

Telefonunuza S Pen’i hatalı taktığınızı düşünüyorsanız S Pen’i ileri ya da geri zorlamayın. Bu şekilde yaparsanız telefonunuzun soket kısmı arızalanabilir ve sensör arızası oluşabilir. Kalınlıktan dolayı sıkışan S Pen hareket ettirilmeden telefon düz bir zemine bırakılmalıdır.

Ters Takılan S Pen’i Yerinden Çıkarma Yolu

Lazım olan malzemeler temin edildikten sonra kapalı ve toz olmayan bir ortamda telefona özel bir tornavidayla telefonun arka kapağını açın ve çıkan aparatları kaybolmaması için bir kapta biriktirin. Telefonun sağ alt tarafında yer alan soket ile S Pen yuvası sol tarafta kalacak şekilde çevirin. S Pen’in durumuna göre 4 ile 8 cm uzunluğunda 2 ile 3 cm genişliğinde sokete doğru en ince olacak şekilde bir kağıt parçası kesin ve kağıdı S Pen’in etrafına sararak yuvadan yavaş bir şekilde içeri itin.

Kağıdın içeriye doğru itildiği sırada telefonunuz kapalı olmasına özen gösterin. Kağıt içeriye girdiğinde S Pen’in klipsine ulaşınca yaklaşık 1 cm daha içeriye doğru itin. Bu işlemden sonra tırnaktan kurtulup serbest kalan S Pen’in dış kısmında kalan kağıt kesilerek yavaşça çekin. İç kısımda kalan kağıt parçası S Pen çıktığı için kolay bir şekilde çekilebilir. Bu işlemleri sırası ile anlatılan şekilde yapmanız halinde S Pen kolaylıkla çıkacak ve bir problem olmayacaktır eğer yapamadıysanız aşamaları baştan dikkatli bir şekilde tekrarlayınız. Böylelikle Note 5’te ters takılan S Pen nasıl çıkarılır sorununuzu çözmüş olursunuz.