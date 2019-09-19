Nokia 7.2 Google Asistan tuşunu kapatma

Akıllı telefonlarda kullanımı kolaylaştırmak için telefon şirketleri kolaylıklar sağlamaktadır. Nokia’nın yeni modeli 7.2 modelinde Google Asistan özelliği bulunmaktadır. Telefonun yan tarafında bulunan Google asistan tuşu sayesinde aramalarınızı daha hızlı yapabilirsiniz. Tabi bu tuşa yanlışlıkla basma oldukça fazla olacaktır. Google Asistan tuşunu devre dışı bırakmak isteyen olur diye konumuzu şimdiden açmak istedik.

Google Asistan tuşunu kapatma

Google Asistan tuşunu kapatmak için, Ayarlar > Sistem > Hareketler > Google Asistan Tuşu öğesine dokunun ve Google Asistan Tuşu seçeneğini kapalı olarak değiştirin.

Tekrarda Google Asistan tuşunu aktif hale getirmek için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Bu arada Nokia 7.2 modeli ülkemize ne zaman geleceğien dair net bilgi bulunmuyor. Fakat orta segmentte oldukça iddialı olarak geliyor.

Kısaca Nokia 7.2 teknik özellikleri

Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ana kamera: 48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), gece modu

İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2

Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü

Ön kamera: 20 MP, süper portre, HDR

Batarya: 3.500 mAh

USB-C

3,5 mm kulaklık girişi

Bluetooh 5.0

NFC, FM Radyo

Google Asistan butonu

Nokia 7.2 Türkiye satış fiyatı

Bu modelin Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmaktadır. Yurtdışı fiyatı ise 349 euro yani 2200 TL civarlarındadır. Türkiye geliş fiyatları vergilerden sonra netleşecektir.