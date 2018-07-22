Nokia 6.1 Plus özellikleri

Bir zamanların efsanesi olan Nokia’nın yeni modeli 6.1 Plus tanıtıldı. Yeni akıllı telefonları artık işletim sistemi olarak Android tercih ediyor.

Daha önceden Windows işletim sistmeini ercih eden Nokia, yapmış olduğu bu hamle ile eskisene göre çok daha iyi yerlerde olduğunu söyleyebiliriz.

Kısaca Nokia 6.1 Plus teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Ekran özelliklerine baktığımızda ise 5.8 inçlik ebatlarında 435 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran/Göve oranı ise %80.36’dır. Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3060 mAh’lık batarya desteklemektedir. Qualcomm Quick Charge hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakika içerisinde yüzde 50’lik bir doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

Nokia 6.1 plus kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 16 MP arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunuyor. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğüne sahiptir.

1.8 GHz hızında 8 çekirdekli ve 4 GB RAM’Li Qualcomm Snapdragon 636 yongaseti bulunuyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 509 tercih edilmiştir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD kart desteği ile kapasitesini 400 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Nokia 6.1 Plus yurtdışında 1400 TL civarlarında satılacaktır. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği konusunda ise malesef herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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