Nokia 5.1 özellikleri ve fiyatı

Nokia yeni modelleri olan 3 farklı modeli tanıttı. Her cebe uygun fiyatlı ve donanımlı olan bu 3 modelin özelliklerine kısaca bakmak istedik.

İlk olarak Nokia 5.1 Teknik özellikleri

5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunmaktadır. Bu ekran 439 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve Yüzde 73.04 oranında IPS LCD ekran sahiptir. Ekran yönünde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Nokia 5.1 modelini 3000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 588 saate kadar bekleme süresi ve 19 saate kadar konuşma süresi hedeflemektedir.

Nokia 5.1’de 16 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Performans olarak ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 chipset bulunuyor. 2 GB RAM ile orta seviyede bir hız sunmaktadır. 16 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunurken, bu hafıza bana yetmez derseniz ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile yüklü gelirken ilk Android 9.0 güncellemesi alacak modeller arasında yer almaktadır. NFC,4.5G ve parmak izi okuyucusu ile orta segmentte oldukça iddialı bir model olduğunu söylemek istiyoruz.

Nokia 5.1 için Bakır, Temperli Mavi ve Siyah renk seçenekleri bulunuyor ve yurt dışında 218 dolar civarında satılacaktır.

Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080x2160 (FHD+) Pixel Piksel Yoğunluğu 439 PPI Ekran/Gövde Oranı Yüzde 73.04 Batarya 3000 mAh Arka Kamera 16 MP Ön Kamera 8 MP Chipset MediaTek MT6755 CPU Frekansı 2.0 GHz CPU Çekirdek Sayısı 8 Çekirdek RAM 2 GB Dahili Depolama 16 GB Hafıza Kartı Desteği Var (Max 128 GB) 4.5G Var İşletim Sistemi Android 8.0

Android 9.0 alacak NFC Var Parmak İzi Var Çıkış Tarihi 29 Mayıs 2018 Fiyat Yurtdışı 220 Dolar

Tahmini Türkiye fiyatı 1500 TL

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