Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Nokia 5.1 özellikleri ve fiyatı

Nokia 5.1 özellikleri ve fiyatı

tarafından 30 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

modelleri olan 3 farklı modeli tanıttı. Her cebe uygun fiyatlı ve donanımlı olan bu 3 modelin özelliklerine kısaca bakmak istedik.

İlk olarak Teknik özellikleri

5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunmaktadır. Bu ekran 439 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve Yüzde 73.04 oranında IPS LCD ekran sahiptir. Ekran yönünde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Nokia 5.1 modelini 3000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 588 saate kadar bekleme süresi ve 19 saate kadar konuşma süresi hedeflemektedir.

Nokia 5.1’de 16 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Performans olarak ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 chipset bulunuyor. 2 GB RAM ile orta seviyede bir hız sunmaktadır. 16 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunurken, bu hafıza bana yetmez derseniz ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile yüklü gelirken ilk Android 9.0 güncellemesi alacak modeller arasında yer almaktadır. NFC,4.5G ve parmak izi okuyucusu ile orta segmentte oldukça iddialı bir model olduğunu söylemek istiyoruz.

Nokia 5.1 için Bakır, Temperli Mavi ve Siyah renk seçenekleri bulunuyor ve yurt dışında 218 dolar civarında satılacaktır.

Ekran Boyutu5.5 inç
Ekran Çözünürlüğü1080x2160 (FHD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu439 PPI
Ekran/Gövde OranıYüzde 73.04
Batarya3000 mAh
Arka Kamera16 MP
Ön Kamera8 MP
ChipsetMediaTek MT6755
CPU Frekansı2.0 GHz
CPU Çekirdek Sayısı8 Çekirdek
RAM2 GB
Dahili Depolama 16 GB
Hafıza Kartı DesteğiVar (Max 128 GB)
4.5GVar
İşletim SistemiAndroid 8.0
Android 9.0 alacak
NFCVar
Parmak İziVar
Çıkış Tarihi29 Mayıs 2018
FiyatYurtdışı 220 Dolar
Tahmini Türkiye fiyatı 1500 TL
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir