Bilim ve Teknoloji

Nimomed ateş ölçer F’den C’ye çevirme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Şubat 2022
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Nimomed ateş ölçer kullanıyorsanız ve ölçüm birimi F’de kaldıysa tekrar C’ye çevirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Ateş ölçer cihazlarında ayarlar kısmında gezerken genellikle yanlışlıkla ölçü birimi F’ye geçmektedir. Fahrenhayt değerlerini bilmediğimiz için ateşimizin kaç derece olduğunu bilemiyoruz. Mecburen C’ye çevirmek zorundayız.

Aşağıdaki anlatımı Nimomed ateş ölçer kullanım kılavuzundan bakarak yaptık. Kendimiz cihazı kullanamadığımız için resimli anlatım yapamadık.

Not: Acil bir durumunuz varsa ve ateş ölçerin ölçüm değerini değiştirme vaktiniz yoksa size 100 °F ölçüm değerinin 37.7 olduğunu, 103°F ise 39.4 santigrat olduğunu hatırlatalım. B

Cihazın ölçüm biçimini belirlemek için:

Cihaz açık halde iken hoparlör simgesi olan tuşa 5 saniye basılı tutunuz.

Cihaz ekranda sadece °C veya °F ikonunu gösterecektir.

Bu halde iken “MEM” ve “MODE” tuşlarını kullanarak °C veya °F ölçüm birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Tekrar hoparlör simgesi olan tuşuna basılarak seçilen ölçüm biçimi kaydedilir ve cihaz kendini otomatik olarak kapatır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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