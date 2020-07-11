Nexus’lara Factory Image Nasıl Yüklenir?

Google tarafından geliştirilen Android tabanlı akıllı telefon modeli Nexus, kolay kullanım sağlayan ara yüzü ve uygun fiyatıyla piyasada yer alıyor. En yeni sürüm sistemle gelen Nexus modelleri, cihaza özel optimize yapılmasıyla kullanım kolaylığını ve kullanım kalitesini artırmış durumda. Google’ın yayınladığı yeni güncelleme Factory Image bu deneyimin kalitesini artırmak için yapıldı. Telefonunuza orijinal yazılım olan Factory Image’ı sorunsuz indirmek için bazı ipuçları derledik.

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Android’in en yeni sürümünü kullanmak için telefonunuzu kablo yardımıyla bilgisayara bağlayarak güncelleme dosyasını indirmek gerekiyor. Ancak, öncesinde telefon galerisinde yer alan resim, video vb. verilerinizi korumaya almakta fayda var.

Yazılım güncelleme sonrası bilgilerin sıfırlanma, fabrika ayarlarına dönme ihtimali var. Bir diğer önemli konu ise güncelleme gerçekleştirebilmek için cihazınızın bootloader kilidinin açık olması. Bu iki önemli noktanın ardından sistem güncellemeye hazır hale gelir.

Factory Image Kurulumu

Sahip olduğunuz cihaza uygun Factory Image’a uygun linki bulup linkten programı indirin. USB yardımıyla bilgisayara bağladığınız Nexus cihaza, Android SDK fastboot dosyası yardımıyla factory ımage indirilir. Cihazınıza uygun olarak indirdiğiniz factory image klasörüne indirilenler kısmından ulaşarak, fastboot.exe konumuyla aynı klasöre taşınır.

Kurulumun Cihaza Aktarılması

Aynı klasörde birleştirilen fastboot.exe dosyası, bootloader açık kilidi, cihazın modeli ve kod adının yer aldığı factory ımage kurulum dosyasının Nexus cihaza aktarılması için cihazınızı kapatın. Tüm bu işlemler sırasında cihazınızın şarj seviyesinin yüksek olması önemlidir. Cihaz tam olarak kapandıktan sonra açma-kapama tuşu ve ses tuşuna aynı anda basarak bootloader durumuna geçiş yapın. Cihazı kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın. Fastboot dosyasının ve diğer dosyaların yer aldığı klasöre geçin. Komutlar vererek boot, cache, recovery, system, userdata dizinlerini silin. Yeni indirdiğiniz doyadan fastboot bootloader’ı yeniden yükleyin. Bilgisayar yardımıyla, kod ile bootloader’ı yeniden başlatın.

Güncelleme Tamamlandı

Nexus Android güncelle işlemi sonrası olası arıza sorunlarına karşı garanti kapsamında kalması için cihazınızın bootloader kilidinin açılmamış olması gerekir. Bunun için bootloader’ı tekrar kilitleyin. Kilitlemek için cihaza fastboot oem lock komutu verin. Son olarak cihazınızı yeniden başlatın.