Netflix’de bir bölüm dizide ne kadar internet gider?

Dizi ve film severlerin yoğunlukla Netflix tercih etmektedir. Uygun fiyata birçok içeriğe sahip olabilirsiniz.

Sizlere bu bugün Netflix’de bir dizi izlemek istediğinizde kaç MB internettenizden gideceğinden bahsetmek istiyoruz. Kendimiz bizzat test ettik ve sizlere iletmek istedik.

Netflix’de 48 dakikalık bir diziyi izledik. Ultra HD kalitesinde olan dizi bittiğinde 146 MB internet harcadığını gördük. Bu kullanım miktarı Xiaomi Pocophone F1 modelinde bildirim bölümünde yer alan günlük internet kullanım oranını yazan bölüme göre yazdık.

Hemen hemen akıllı telefon kullanıcılarının en az 2 GB’lık internet paketi bulunuyor. Bir dizi için 146 MB internetin gitmesi oldukça ideal bir orandır. Youtube’da gezerken daha fazla MB harcayabilirsiniz.

Eğer internetiniz kısıtlıysa Wi-Fi olan bir yerden izleyeceğiniz diziyi indirip daha sonra rahatça çevrimdışı izleyebilirsiniz.