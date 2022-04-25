Netflix Parlaklık Artmıyor

Film ya da dizi izlemek söz konusu olduğu zaman herkesin kendine ait bir izleme şekli vardır. Bazıları sesi sonlar, bazıları ekranı kilitler, bazıları da parlaklıkla oynar.

Eğer sizde film ya da dizi izlerken parlaklık olayına takılıyorsanız Netflix’te parlaklık açma sorunu ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Cihazın parlaklığını arttırsak bile izlediğimiz film/dizinin artmıyor. Bunun sebebi Netflix’in kendi parlaklık ayarlarının telefon ayarlarının üstüne çıkmasından kaynaklanıyor. Aşağıdaki yöntemi kullanarak rahatlıkla parlaklığı arttırabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

1) İzleyeceğimiz film/diziye giriyoruz.

2) Aşağıda kırmızıyla gösterilmiş parlaklık barını yukarı ya da aşağı çekerek dilediğimiz gibi parlaklığı ayarlayabiliriz.

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