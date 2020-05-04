Netflix dizi veya filmler ne kadar internet harcıyor

Popüler dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix, hem bilgisayar üzerinden hem mobil uygulamaları ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Genel olarak kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden dizi yada film izlemeyi tercih ediyor. Mobil veriden izlemeden önce kullanıcılar, Netflix dizi ve filmler ne kadar internet harcıyor sorusuna cevap aramaktadır.

Netflix’in kendi yapmış olduğu mobil veri seçenekleri de bulunmaktadır.

Netflix, arasından seçim yapabileceğiniz dört mobil veri kullanımı ayarı sunmaktadır.

Otomatik – Netflix, veri kullanımını iyi video kalitesiyle dengeleyen bir veri kullanım ayarı seçer. Şu anda bu ayar, bir GB veri ile yaklaşık 4 saat yayın izlemenize olanak tanır.

Sadece Kablosuz – Cihazda sadece kablosuz ağa bağlıyken yayın izleyebilirsiniz.

Veri Tasarrufu – Bir GB veri ile yaklaşık 6 saat yayın izleyin.

Maksimum Veri – Sadece sınırsız veri planınız varsa önerilir. Bu ayar, cihazınız ve izlediğiniz içerik için mümkün olan en yüksek kalitede yayın yapar. Bu ayarda cihazınıza ve ağ hızlarınıza bağlı olarak 20 dakikada 1 GB veya daha fazla veri kullanılabilir.

NOT: Ayrıca, Netflix veri kullanımınızı ayarladıysanız mobil cihazlarda yayın izleme sırasında bu ayar aşılmaz.

Ortalama Netflix’in internet tüketim miktarları:

En düşük görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (480p): 300 MB

Standart görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (720p): 1 GB

Yüksek görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (1080p): 3 GB

4K görüntü kalitesiyle 1 saatte tüketilen veri miktarı (2160p): 7 GB