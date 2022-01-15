Nedir bu uygulama: Samsung Galaxy Wearable

Galaxy Wearable uygulamasının ne olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Genel olarak Samsung akıllı telefon aldığınızda bu uygulamayı görürsünüz.

Bu uygulama giyilebilir cihazlarınızı yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Cihazınızı giyilebilir cihaza bağladığınızda, giyilebilir cihazın ayarlarını ve uygulamalarını özelleştirebilirsiniz.

Peki bu uygulamayı nasıl kullanırım diye soruyorsanız yapmanız gereken işlemler oldukça basit. Galaxy Wearable uygulamasını başlatın. Cihazınızı giyilebilir cihaza bağlamak için Başla üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Giyilebilir cihaza örnek olarak, akıllı saatler, VR gözlükleri v.s. v.s. benzeri teknolojik cihazlardır.