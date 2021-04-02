Monster Tulpar T7 V20.3 Notebook başlıca teknik özellikleri

Bu yazımızda sizlere Monster Tulpar T7 V20.3 modelinin teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak bu notebook bir oyun bilgisayarıdır. İlk bakışta dikkatimizi çeken özelliği ise 17.3 inçlik bir FULL HD 144 Hz’lik LED IPS ekran paneli bulunmaktadır.

Performansına baktığımızda ise İntel Core İ7 10750H 10.nesil işlemcisi bulunmaktadır. 2.60 Ghz hızı turbo ile 5.00 Ghz’e ulaşmaktadır. 12 GB‘lık DDR4 RAM ile tam bir performans canavarıdır. Dahili depolama hafızası olarak ise 512 GB‘lık SSD sabit disk yer almaktadır. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P 6 GB’lık oyun canavarı yer alıyor.

Monster Tulpar T7 V20.3 modeli 12.999 TL fiyat ile sahip olabilirsiniz.