MIUI 12.0.2.0 şarj süresini artırmak ufak bir deneme yaptık

Sitemizi takip edenler Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu ve geçtiğimiz günlerde MIUI 12.0.2.0 güncelleme yaptığımızı bilmektedir.

Her yeni güncellemede olduğu gibi büyük güncellemelerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Genel olarak şarj ve performansa dikkat edilmektedir.

Biz güncelleme sonrasında şarj konusunda ufak sıkıntılarımız bulunuyor. Bir önceki sürüme göre daha hızlı şarj tükettiğini gördük. Özellikle oyun oynadığınızda ve bu oyunu mobil veri ile gerçekleştirdiğinizde daha hızlı şarjın tükendiğini gördük.

Şarj süresini artırmak için kendimizce bazı önlemler almaya başladık. İlk olarak oyun oynarken pil tasarruf modunu sürekli açık tutuyoruz. Daha sonra arka planda sürekli çalışan uygulamaların hepsini durdurduk.

Bu yaptığımız ufak düzenlemeler ile bir nebze olsun şarj süresini uzatabildik. Eğer sizde şarj sürenizi uzatmak istiyorsanız arka plandaki uygulamaları tamamen kapatmanızı öneririz.

Bu arada bizim şarj süremiz sizinkine göre farklılık gösterebilir. Neden derseniz biz telefonu 2 yıldır sürekli aktif olarak kullanıyoruz. Yeni bir telefonun batarya ömrü ile bizimkinin aynı olmayacağını hatırlatmak isteriz.