MIUI 12.0.2.0 ile çok güzel bir pil analizi geldi

Xiaomi modellerinin birçoğuna gelen MIUI 12.0.2.0 kararlı güncelleme sonrasında çok farklı özellikler geldi.

Bizde Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için faydalı olan özelliklerden elimizden geldiği kadar bahsetmek istiyoruz. Bu güncelleme sonrasında batarya konusunda çok memnun değiliz ama kullanıcıyı memnun eden güzel detaylı özellikler düşünülmüş.

Daha önceki sürümde olmayan pil analiz özelliği geldi. Ayarlar bölümünden Pil-Performans kategorisine girdiğiniz zaman detaylı olarak bataryanız hakkında bilgiler almaktasınız.

İlk olarak en üst bölümde telefonu şarja taktığınızda kaç dakika içinde dolacağını gösteren bir ekran görüyorsunuz. Ayrıca bataryanızın tahmini olarak ne zaman biteceğine dair sayısal veri görebilirsiniz.

Pil kullanım kategorisine girdiğinizde ise en çok pil tükettiğiniz uygulama ve oyunları göreceksiniz.

Ayrıca pil tasarruf modu ve ultra tasarruf modunu aktif edebilirsiniz. Ultra tasarruf modu telefonun birçok özelliğini kapatmaktadır. Sadece arama ve mesaj özelliklerini kullanabiliyorsunuz.